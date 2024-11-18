محافظ القاهرة يثمن دور المجتمع المدني في تطوير منطقة المعادي

التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعضاء جمعية محبي الأشجار وممثلي سكان منطقة المعادي.

زراعة الأشجار ورفع كفاءة الإنارة

وتناول اللقاء مناقشة دور المجتمع المدني في تنمية وتطوير منطقة المعادي، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف الحفاظ على هوية المنطقة باعتبارها إحدى المناطق التراثية، خاصة تكثيف التشجير ورفع كفاءة الإنارة وتنظيم الإعلانات وإزالة المخالفات والحفاظ على المباني ذات الطراز المعماري من أجل الحفاظ على التراث والثقافة والبيئة بالمنطقة.

تحسين جودة حياة المواطنين

وثمن محافظ القاهرة، خلال اللقاء، دور المجتمع المدني ممثلا في الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في مشاركة المحافظة في تنفيذ مخططاتها التنموية، وتنفيذ مبادرات تستهدف خدمة المجتمع وإحداث تغيير من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على الإرث الحضاري للعاصمة.