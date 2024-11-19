شاهدة على نهايته الحزينة.. مواقف سعاد مكاوي مع إسماعيل ياسين في ذكرى ميلادها

سعاد مكاوي، إحدى فنانات الكوميديا في مصر والوطن العربي، تركت بصمة مميزة في مشوارها الفني من خلال أعمالها السينمائية والمسرحية، تميزت أيضًا بتقديم المونولوجات، سواء منفردة أو بمشاركة نجوم آخرين، أبرزهم إسماعيل ياسين، الذي شاركته العديد من الأفلام الناجحة، واستمرت بطلة لأعماله حتى قبيل وفاته، وتزامنًا مع ذكرى ميلادها اليوم نستعرض مسيرتها وكوالياسين عملها مع «أبو ضحكة جنان».

أول لقاء بين إسماعيل ياسين وسعاد مكاوي

في عام 1950 التقت الفنانة سعاد مكاوي بالفنان إسماعيل ياسين خلال مشاركتهما في فيلم «بنت المعلم»، وهو ما تحدثت عنه في لقائها التليفزيوني النادر مع الإعلامية أحلام شلبي، قائلة: «رحت عشان أقابل المخرج عباس كامل، وقالي إني هجسد شخصية خطيبة إسماعيل ياسين، مكنتش لسه أعرفه، كنت لأول مرة أشوفه في الحقيقة خلال تصوير أول مشهد، بس الأول طبعًا كنت بشوفه في الأفلام».

قدمت «مكاوي» خلال أحداث الفيلم الكثير من المونولوجات مع إسماعيل ياسين، حتى تعاقد معهما المنتج أنور وجدي على ثلاثة أفلام، ولكن لم ينفذ سوى فيلم واحد بسبب وفاته.

مواقف سعاد مكاوي مع إسماعيل ياسين

كان للصداقة التي جمعتها بالفنان إسماعيل ياسين دورا كبيرا في نجاح العديد من الأعمال الفنية المشتركة بينهما، وروت في اللقاء التليفزيوني أن «سمعة» كان منظمًا لدرجة كبيرة، وكان يحب أسرته ومرتبطا ببيته، لدرجة أنه كان لا يتناول الطعام إلا في منزله وسط أسرته، وكان خلال التصوير إذا وجد وقتًا يذهب إلى منزله ليأكل فيه: «كان يقولي مكلش أبدًا من غير أم ياسين، وكان دايمًا ليه حاجات مميزة، كان مثلًا مش بيحب تأخيري على البلاتوه، وأول ما يدخل يقولي حطيتي روج، لأنه بياخد وقت كبير».

سعاد مكاوى شاهدة على نهاية إسماعيل ياسين

في أواخر أيام عمل إسماعيل ياسين مع سعاد مكاوي في مسرح الهرم، كان يشعر بضيق وحزن شديدين، بسبب اضطراره إلى العمل في مسرح بالهرم لظروفه المادية: «كان متضايق بسبب قلة الشغل ونفسيته تعبانة جدًا، لأنه المفروض نجم كبير، فإزاي يوصل بيه الحال أنه يشتغل في مسرح في الهرم، كان الموضوع صعب عليه، وكان بيفضل يبص لي وهو على المسرح، أقوله ربنا معاك، فهو كان صابر وبيلاقي عزاءه الوحيد في قراءة القصص والكتب والمجلات».