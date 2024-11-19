ضبط المديرة المسئولة عن شركة إنتاج فني بدون ترخيص في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني «بدون ترخيص» في منطقة العمرانية بالجيزة.

وتحتوي الشركة على استوديو تسجيل صوتي واستوديو تصوير، وكانت تستخدم أجهزة حاسوب تعمل كوحدات مونتاج محمّل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مرخصة وبرامج وتطبيقات حاسوبية مقلدة ومنسوخة، منسوبة لشركات عالمية كبرى، دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، مما يعد مخالفًا للقانون.

بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف مقر الشركة وتم ضبط المديرة المسؤولة. وعُثر داخل المقر على مضبوطات، من أبرزها استوديو تصوير وبرامج صوتية مكتملة المعدات، وجهاز لاب توب محمّل بمحتويات تدل على النشاط الإجرامي. وبمواجهتها، اعترفت المديرة بارتكاب المخالفات بالتعاون مع صاحب الشركة بهدف تحقيق أرباح مادية.