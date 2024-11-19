ضبط 3 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والسرقة بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، من ضبط 3 متهمين «سائق وعاملين» لهم معلومات جنائية، ومقيمون في دائرة قسم شرطة الوراق، لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزتهم مبلغ مالي «عملات أجنبية»، وبمواجهتهم اعترفوا أن المبلغ المضبوط من متحصلات واقعة سرقة أحد الأشخاص حال مشاهدتهم له بحيازته مبالغ مالية بالعملات الأجنبية أثناء قيامه بشراء شقة سكنية بالجيزة، حيث تم تحديد مالك العقار، المشتري «له معلومات جنائية».

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة المشتري مبلغ مالي وسبيكة ذهبية، وبمناقشتهم أقر مالك العقار ببيع شقة بعقار ملكه للثاني وسداده ثمنها بالعملة الأجنبية والمحلية، واعترف الثاني بأن المبلغ المالي والسبيكة الذهبية من متحصلات واقعة سرقة شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة بأسلوب كسر النافذة، وإخفاء باقي المسروقات بالشقة التي قام بشرائها وتسليم صديق له «عاطل وله معلومات جنائية وأمكن ضبطه» مبلغ مالي بالعملة الأجنبية لتغييره بالعملة المحلية وبعض المشغولات الذهبية لبيعها.

وباستكمال تفتيش الشقة المباعة ضُبط بداخلها على سبائك ذهبية، وبمواجهة صديقه بما جاء في اعترافات المتهم المذكور أيدها، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.