«الداخلية»: ضبط متهمين بالإتجار في النقد الأجنبى بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شخصين، مقيمين في محافظة الدقهلية وبحوزتهما مبالغ مالية محلية وأجنبية، وهاتفى محمول أثناء استقلالهما سيارة قيادة أحدهما دون ترخيص، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

الإتجار بالنقد الأجنبي

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه بمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما المبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي، لتحقيق أرباحًا غير مشروعة، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.