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ضبط متهمين بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بالبحيرة

كتب:

محمد بركات
10:51 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
متهم

متهم

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، قيام 4 عاطلين، لـ3 منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية، واتخاذهم من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبحوزتهم مضبوطات، عبارة عن «بندقية آلية- وبندقية خرطوش- و10 فرد خرطوش- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- ومبلغ مالي»، من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات