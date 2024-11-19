القبض على متهم بغسيل 15 مليون جنيه متحصلة من التهرب الجمركي 

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم في محافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.

وشكّل المتهم مع آخرين عصابة متخصصة في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، من خلال تزوير فواتيرها، وحاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الطابع الشرعي عليها، ليظهرها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركات ومطاعم. وقد قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 15 مليون جنيه.