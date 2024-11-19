ضبط 5 شركات سياحة بتهمة النصب على المواطنين 

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام عن قيام 5 شركات بدون ترخيص، تعمل في مجالات إلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة في عدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وتروج هذه الشركات لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتستخدم شققًا مؤجرة لفترات مؤقتة كمقرات لإدارتها.

جرى ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات، ومن أبرز المضبوطات التي تم العثور عليها في مقرات الشركات: تأشيرات عمرة، صور لجوازات سفر، أختام شركات، مجموعة من كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات، إيصالات تسليم نقدية، كشوف ببيانات العملاء والرحلات والمبالغ المالية المطلوبة منهم، وصور ضوئية لبرامج رحلات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.