«التعبئة والإحصاء»: زيادة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي بنسبة 15.6%

كشف تقرير صادر اليوم الثلاثاء عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، بمناسبة يوم الإحصاء الأفريقي، أنّ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي بلغ 9.2 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 8.7 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 5.7%.

حجم الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأفريقي

أضاف التقرير أن حجم الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأفريقي بلغ 7.4 مليار دولار عام 2023، مقابل 6.4 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 15.6%، موضحًا أن أعلى القيم تركزت في خمس دول بنسبة 65.5% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

وأشار التقرير إلى أن ترتيب الدول من حيث أكبر قيمة للصادرات جاء على النحو التالي:

1- ليبيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 1.8 مليار دولار بنسبة 24.9 % من إجمالي الصادرات.

2- السودان: بلغت قيمة الصادرات إليها 989 مليون دولار. بنسبه 13.4% من إجمالي الصادرات.

3- الجزائر: بلغت قيمة الصادرات 859 مليون دولار بنسبه 11.6% من إجمالى الصادرات.

4- المغرب: بلغت قيمة الصادرات إليها 829 مليون دولار، بنسبه 11.2 % من إجمالي الصادرات.

5- كينيا : بلغت قيمة الصادرات إليها، 327 مليون دولار بنسبه 4.4% من إجمالي الصادرات.

وأشار التقرير إلى ترتيب أهم السلع المصدرة لدول الاتحاد الأفريقي، وهي كالتالي:

1- الأسمنت بأنواعه والجبس والفوسفات والكالسيوم، إذ بلغت قيمة الصادرات 701 مليون دولار، بنسبة 9.5% من إجمالي السلع.

2- لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات 574 مليون دولار، بنسبة 7.8% من إجمالي السلع.

3- منتجات مطاحن (دقيق ونشا حبوب) بلغت قيمة الصادرات 375 مليون دولار، بنسبة 5.1% من إجمالي السلع.

قيمة إجمالى الواردات من دول الاتحاد الأفريقي

ولفت التقرير، بشأن قيمة إجمالى الواردات من الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أنها بلغت 1.8 مليار دولار عام 2023، مقابل 2.3 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 21.7%.

وأضاف أن أعلى القيم تركزت في خمس دول بنسبة 82.6% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية، وجاء ترتيب هذه الدول كالتالي:

1- الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات منها 532 مليون دولار، بنسبة 29.3% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.

2- السودان: بلغت قيمة الواردات 388 مليون دولار، بنسبة 21.4% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية. 3- كينيا: بلغت قيمة الواردات 311 مليون دولار، بنسبة 17.1% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.

4- زامبيا: بلغت قيمة الواردات منها 165 مليون دولار، بنسبة 9.1% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.

5- جنوب أفريقيا: بلغت قيمة الواردات منها 101 مليون دولار، بنسبة 5.6% من إجمالي واردات مصر من الدول الأفريقية.

بينما جاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:

1- نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات 710 مليون دولار، بنسبة 39.1% من إجمالي السلع. 2- بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الواردات 309 مليون دولار، بنسبة 17.0% من إجمالي السلع.

3- حيوانات حية بلغت قيمة الواردات 175 مليون دولار، بنسبة 9.7% من إجمالي السلع.

التبادل التجاري مع أهم التكتلات الاقتصادية الأفريقية

أشار التقرير إلى حجم التبادل التجاري مع أهم التكتلات الاقتصادية الأفريقية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء بلغ 6.5 مليار دولار عام 2023، مقابل 5.9 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 10.2%.

- بلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الساحل والصحراء 5.6 مليار دولار عام 2023، مقابل 4.7 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 19%.

- بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء 925 مليون دولار عام 2023، مقابل 1.144 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 19%.

كما أضاف التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا بلغ 5.8 مليار دولار عام 2023، مقابل 5.4 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 7.4%.

- بلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا 4.2 مليار دولار عام 2023، مقابل 3.5 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 20%.

- بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الكوميسا 1.6 مليار دولار عام 2023، مقابل 1.9 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 15.8%.

أما حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل، فبلغ 3.0 مليار دولار عام 2023، مقابل 3.1 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.

- بلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول حوض النيل 1.7 مليار دولار عام 2023، وهو الرقم نفسه لعام 2022.

- بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول حوض النيل 1.3 مليار دولار عام 2023، مقابل 1.4 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 7.1%.