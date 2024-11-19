أشرف سنجر: كلمة الرئيس السيسي بقمة العشرين عبرت عن فجوات التمويل بين الدول

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار «المتحدة»، إنّ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين أمس، كانت مهمة للغاية وتعبر عن هموم دول الجنوب التي تعاني من فجوات كبيرة في في الاقتصاد والتمويل، إذ شهدت السنوات الأخيرة زيادة هذه الفجوات بشكل مفزع، ما يهدد الأمن والسلم الاقتصادي، وبالتالي ينعكس على الأمن والسلم السياسي والاستقرار في مناطق كثيرة من العالم.

رسائل كلمة السيسي في قمة العشرين

أضاف خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرئيس السيسي وجه بضرورة اتخاذ إجراءات مهمة وعاجلة في عمل جماعي مشترك فيما يتعلق بأزمة الحبوب وطالب بأن تكون مصر مركزا استراتيجيا لتخزين الحبوب أمام الأزمات التي تتعرض لها دول الجنوبن.

آثار إيجابية للعلاقة بين مصر والبرازيل

وتابع: «التبادل التجاري والعلاقات الثنائية بين البرازيل والدولة المصرية سيكون له آثار إيجابية للشعبين، كما أنّ مصر تحمل هموم العالم العربي خاصة في ظل الأزمات الطاحنة في قطاع غزة والاعتداء من قبل الاحتلال الإسرائيلي على لبنان».