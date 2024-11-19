استشاري مناخ: «COP29» لم يثمر عن أي نتائج أو قرارات حتى الآن

قال بسملة رواش، استشاري سياسات المناخ الدولية، إنّ قضية التمويل على رأس أولويات مؤتمرات cop، مشيرة إلى أنّ cop29 ينعقد في اليوم الثاني بالأسبوع الثاني، ولم تُتخذ قرارات كثيرة ومصيرية في هذا الصدد، والدول المشاركة لم تتفق حتى الآن على مبلغ معين للتمويل، ومن الذي سيساهم في التمويل، فضلا عن إطار التمويل بالتحديد.

اتفاقية باريس وقضية التمويل

وأضافت «رواش»، خلال حوارها ببرنامج «صباح جديد» تقديم الإعلاميين فادي غالي وشروق وجدي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ اتفاقية باريس تنص على أنّ من يساهم في التمويل هي الدول المتقدمة، ما أسفر عن مشكلات سياسية كثيرة للغاية، مشيرة إلى أنّ ملف الأمن المناخي بدأ يدخل في المفاوضات بين الدول في cop 29، ولكن لم تُتخد حتى الآن قرارات بشأنه.

ملفي التخفيف والتكيف

وتابعت أنّ ملفي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية لم يتم تناولهما على طاولة cop29، وبالتالي لم تُتخذ قرارات في هذا الشأن حتى الآن، مضيفة: «المفاوضات جارية ولكن لم تتخذ خطوات فعلية على أرض الواقع».