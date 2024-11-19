مصدر بـ«التعليم العالي»: الجامعات التكنولوجية تعطي الفرصة لخريجي المدارس الفنية

قال الدكتور محمد وطني، استشاري المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، إنّ فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية تعتمد على إعطاء فرصة لخريجي التعليم الفني الحاصلين على دبلوم 3 سنوات، موضحا أنّهم يشعرون بالظلم ولا يجدوا فرص مثل زملائهم من خريجي الثانوي العام، كما أنهم يضطرون إلى عمل معادلة واتخاذ إجراءات صعبة من أجل الالتحاق بالجامعة، بالتالي كانت خطة الوزارة تكمن في تأهيل خريجي المدارس الفنية للخروج إلى سوق العمل عبر الجامعات التكنولوجية.

الجامعات التكنولوجية تمنح مؤهل تكنولوجي

وأضاف «وطني»، خلال حواره مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، عبر قناة «dmc»، أنّ الجامعات التكنولوجية تمنح مؤهل تكنولوجي ولا تعطي بكالوريوس هندسة، إذ إن هناك فارق، لأن التكنولوجي خبراته العملية والتدريبية أعلى وسوق العمل لديه أوسع، خاصة في ظل ارتفاع أعداد خريجي الهندسة، بالتالي أصبح السوق متشبع بهم.

الصورة الذهنية للتعليم الفني سيئة

وتابع: «الصورة الذهنية للتعليم الفني سيئة، لكن وجود الجامعات التكنولوجية تعطيه فرصة للالتحاق بها خاصة أن الجامعات التكنولوجية أصبحت تحاكي الجامعات الدولية خاصة أنها ذات بيئة على مستوى عالي تعطي قيمة لداخليها».