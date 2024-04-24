شروط جديدة لقيد خريجي كليات الهندسة في الجامعات الأجنبية بنقابة المهندسين

أصدر المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، القرار الخاص بتنظيم قيد خريجي الجامعات الأجنبية، وفروع الجامعات الأجنبية في مصر بنقابة المهندسين.

نقابة المهندسين

قالت النقابة في بيان، إن القرار جاء في إطار سعينا الحثيث، وحرصنا البالغ على الارتقاء بمهنة الهندسة، والحد من تدهورها، وإيماءً إلى ما تم من دراسة مطولة مهنية ونقابية وقانونية، وبعد التحاور مع كل الأطراف المتخصصة، وجاء نص القرار كالتالي:

مادة أولى:

- قيد خريجي كليات الهندسة التابعة للجامعات الأجنبية في الخارج أو من أحد فروعها داخل جمهورية مصر العربية والمنشأة باتفاقيات دولية بعد إجتيازهم فترة تدريب لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر مجمعة أو متفرقة.

ويستوي أن تكون مدة التدريب بعد التخرج أو أثناء الدراسة لتحقيق التكامل بين الدراسة والممارسات العملية والأكواد المحلية والبيئة العملية المصرية، ويشترط تقديم شهادة معتمدة من الجهة المختصة بالتدريب، فضلاً عن استيفاء باقي الشروط المعمول بها وفقاً لقانون نقابة المهندسين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

مادة ثانية:

- تقبل شهادات التدريب المذكورة في المادة الأولى، إذا كانت صادرة من إحدى المؤسسات الحكومية التابعة للدولة، أو الشركات التي تساهم الدولة بنسبة بها، أو من إحدى المؤسسات الهندسية غير الحكومية أوالشركات الخاصة المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد فئة أولى أو ثانية، أوالمكاتب الهندسية (بيت خبرة) وفقاً للبيان الذي سيصدر من نقابة المهندسين المصرية خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثالثة

- في حال التقدم للقيد في النقابة لأول مرة لخريجي الجامعات المذكورة قبل نفاذ هذا القرار يتم قيدهم بعد التوقيع على تعهد كتابي بتقديم شهادة التدريب خلال عام من تاريخ القيد، وإلا يحق للنقابة وقف قيدهم لحين استيفاء اللازم.

مادة رابعة

- يعمم هذا القرار على كافة الإدارات المختصة للعمل بماجاء فيه.