في يومهم العالمي.. 5 مهن نسائية تفوق فيها الرجال على النساء

في 19 نوفمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للرجل، لتسليط الضوء على دور الرجال في المجتمع وتعزيز الوعي بقضاياهم وتحدياتهم، والتركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين، والاعتراف بأن الرجال يواجهون أيضًا تحديات اجتماعية ومهنية؛ وفي تاريخ العمل وتطوره، كانت هناك مهن مرتبطة تقليديًا بالنساء، ومع ذلك أقتحمها الرجال وأبدعوا فيها على مر العقود حتى أصبحت مرتبطة بأسمائهم، ولوحظ فيها تفوق الرجال، وخلا السطور التالية تستعرض «الوطن» مهن نسائية سيطر عليها الرجال وفقًا لما نشر في «ny times».

اليوم العالمي للرجل

1- الشيف.. الطهي الاحترافي

في اليوم العالمي للرجل معروف أن الطبخ مرتبط النساء، لكن الرجال يسيطرون بشكل ملحوظ في مجال الطهي الاحترافي، لذا نجد أن أفضل وأهم الطهاة على مر التاريخ كانوا من الرجال، وذاع صيتهم حول العالم لحرفتهم العالية وقدرتهم على الإبداع والابتكار في الطهي، كما أن الشيفات الرجال يتقبلوا نقد طعامهم ويسعون لتحسينه، على عكس المرأة التي لا تتقبل حتى لو كانت شيف أي انتقادات على طهيها، وتأخذ الأمور بشكل شخصي، وبحسب قائمة «فوكس نيوز لأعلى 10 طهاة أجرًا»، استطاعت امرأتان فقط دخول القائمة التي يسيطر عليها الذكور.

2- تصميم الأزياء

تصميم الملابس مرتبط تاريخيًا بالسيدات، فإن هناك أسماء بارزة مثل «كوكو شانيل»، لكنها كانت تقف بين العديد من المصممين الرجال، الذين كانوا يتميزون بأذواقهم الراقية والجديدة والرفيعة، إذ من البداية هم من وضعوا أساسيا الموضة واتجاهاتها النسائية، مثل «كريستيان ديور» و«إيف سان لوران» اللذان قادا هذا المجال وجعلوه صناعة عالمية، كما أن الرجل يتمتع غالبًا بدعم أكبر من الأسواق العالمية وبيئات العمل الاحترافية، وفقًا لـ«ny times».

3- تصميم الشعر والتجميل

أول شيء يأتي على بالك حال ذكر مهنة تخص الشعر والتجميل، ستعقد أن المتفوق فيها هن النساء، لكن على العكس؛ المهنة المرتبطة بجمال النساء واهتماماتهن، سيطر عليها الرجال منذ عقود بعيدة، وهناك الكثير من خبراء التجميل الذكور الذين اكتسبوا شهرة عالمية، إذ أن في مهن مثل هذه يكون هناك استثمار إعلامي كبير في الرجال ما يعطيهم التفوق.

4- فن إعداد الحلويات والمخبوزات

يطغي الطابع النسائي في المنازل على إعداد الحلويات والمخبوزات؛ وعلى الرغم من ذلك تفوق الرجال في عالم الحلويات وأصبحوا روادًا وأشهر شيفات الحلويات عالميًا ومحليًا هم رجال؛ ويعود التفوق هنا للفرص التدريبية والتقدير المجتمعي للعمل الاحترافي.

5- الجراحات التجميلية

السيدات هن أكثر من يلجأن إلى جراحات التجميل، لكن هذه المهن أيضا يسيطر عليها الرجال بشكل كبير منذ بدء ظهورها، وذلك يرجع لأسباب مثل لأنهم أكثر هدوء تحت ضغط العمل، ولهذا السبب تلجأ النساء إلى الأطباء الرجال حال إجراء العمليات التجميلية، ويعد عددهم أكثر من طبيبات التجميل حول العالم.