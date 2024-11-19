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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-11-2024 مقابل الجنيه المصري

كتب:

سعيد رمضان
11:38 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الريال السعودي

الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-11-2024 مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة بمصر، حيث وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 13.11 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع في بنك مصر، بحسب ما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، 13.11 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.18 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري عند 13.11 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، اليوم 13.16 جنيه للشراء، و13.20 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي «cib».

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.14 جنيه للشراء، و13.20 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

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بقلم سعيد رمضان