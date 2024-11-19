جامعة كفر الشيخ تنعي الدكتور محمود الصيفي عميد كلية الطب البيطري الأسبق

توفي الدكتور محمود عبد النبي الصيفي، عميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة كفر الشيخ، أستاذ ورئيس قسم الطفيليات، اليوم الثلاثاء، عن عُمر ناهز الـ72 عاماً، بعد وعكة صحية ألمت به خلال الفترة الماضية.

معلومات عن الدكتور محمود عبد النبي الصيفي

وُلد الدكتور محمود عبد النبي الصيفي، عام 1952، بقرية القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وتخرج في كلية الطب البيطري جامعة القاهرة في عام 1976، وحصل على درجة الماجستير في يوليو عام 1980، ونال درجة الدكتوراة في مايو عام 1982.

تولى «الصيفي»، عمادة كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ في الفترة من عام 2002 حتى عام 2004، قدم خلالها عطاءاً متميزاً، فكان يُمثل قيمة علمية وأخلاقية وإنسانية ورمزاً للعالم الذي كرس حياته بشرف وأمانة وإخلاص للعمل الجامعي.

رئيس جامعة كفر الشيخ ينعي الدكتور محمود عبد النبي الصيفي

ومن جانبه، نعى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وأسرة الجامعة، ببالغ الحزن والأسى الدكتور الدكتور محمود عبد النبي الصيفي، عميد كلية الطب البيطري الأسبق بالجامعة، مُعرباً عن تعازيه لأسرة الجامعة، وأسرة الفقيد، داعياً للفقيد أنّ يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأنّ يسكنه فسيح جناته، وأنّ يرزق أهله الصبر والسلوان.

ومن المقرر أنّ تُشيع جنازة الدكتور محمود عبد النبي الصيفي، عميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة كفر الشيخ، عصر اليوم الثلاثاء، حيث تؤدى صلاة الجنازة عليه بمسجد الزيات بقرية القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، ويواري الثرى بمقابر الأسرة.