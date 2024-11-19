استشاري نفسي: المرأة المتسلطة تكتب شهادة وفاة لحياتها الزوجية

العلاقة الزوجية رحلة تكامل ومشاركة تتطلب احترامًا ومودة بين الطرفين، بعيدًا عن صراع التنافس أو الرغبة في السيطرة، وهذا ما أكده الدكتور علاء رجب، استشاري نفسي وعلاقات زوجية، إذ يرى أنّ العلاقات الزوجية لا تتطلب كتالوج معين للالتزام به كرجل أو امرأة، فكل شخص لديه بصمة نفسية مختلفة، لكن يجب أن ينشأ احترام بين الزوجين باعتبارها علاقة تكامل وليست ندية، بالتالي يجب أن تحاط العلاقات الزوجية بالمودة والرحمة والإنسانية في التعامل.

المرأة المتسلطة تنهي حياتها الزوجية

خلال حواره مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، عبر قناة «dmc»، أشار «رجب»، إلى أنّ المرأة المتسلطة في المنزل تكتب شهادة وفاة للحياة الزوجية، وتعتبر مريضة نفسية، خاصة أن سلوكياتها مختلفة عن الآخرين، وتحاول إثبات أنها «الصح دائما»، كما أنها تفرض رأيها على زوجها، مشيرًا إلى أنّ الرجل لا يفضل النزعة التسلطية من الزوجة، ما يخلق خلافات دائمة بين الزوجين.

الرجل يفضل المرأة القوية وليست المتسلطة

«الرجل دائمًا ما يبحث عن أنثى وليس رجل صديقه»، بحسب «رجب» الذي أكد أن الرجل يفضل أيضًا أن تكون المرأة ذات شخصية قوية، لكن ليست متسلطة ومسيطرة ومتحكمة خانقة في المنزل، لأن هذه الصفات من شأنها إنهاء العلاقة الزوجية.