ملخص 7 حلقات من مسلسل مذكرات زوج.. مشكلات العلاقات الزوجية تحت سيطرة «اللايف كوتشينج»

أحداث مثيرة شهدها مسلسل مذكرات زوج خلال عرض أول 7 حلقات، التي تدور في إطار زوج يواجه ملل وروتين الحياة الزوجية، فيدخل في حالة اكتئاب حادة، ويضطر لتسجيل مذكراته وإرسالها لمدرب لايف كوتشيج، لمساعدته على إيجاد حلول لمشكلاته.

وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي، أحداث 7 حلقات من مسلسل مذكرات زوج المكون من 15 حلقة فقط، ويعرض في النصف الأول من شهر رمضان.

الحلقة الأولى من مسلسل مذكرات زوج

يعمل طارق لطفي الذي يجسد دور رؤوف، مراقبًا جويًا ومتزوج من عائشة بن أحمد، وتجسد دور شيرين ولديه طفلين، ويعيش حياة تعيسة، بينما زوجته لاتفهمه.

تتشاجر شيرين مع والدها لزواجه من سيدة أصغر منه بعد وفاة والدتها وتخبر زوجها الذي يرى أن ما فعله والدها هو الصح، ويواجه «رؤوف» وحدته حيث يحكي لصديقه: «محدش شايفني ولا حاسس بيا وبييجي لي كوابيس ومش مبسوط في حياتي»، فينصحه صديقه بالذهاب إلى طبيب نفسي للحديث معه عن مشاكله، وتنتهي الحلقة الأولى بمشهد لرؤوف وهو يحاول إصلاح اللبمة في منزله وبينما يحذره أبنائه لكنه يسقط فجأة بعد تعرضه لصدمة كهربائية.

الحلقة الثانية من مسلسل مذكرات زوج

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل مذكرات زوج حلم يراود رؤوف بقتل زوجته والتحقيق معه في قتلها، ويستيقظ فجأة ليجد زوجته وأبنائه يقفون ويحاولون إفاقته.

يتشاجر الطبيب النفسي الدكتور طه عياد مع زوجته نجيبه، فيدخل في نوبة حزن بعد حديث زوجته معه، ويقول: «خسارة الفلوس مش الحكاية.. الأهم أن الإنسان ما يخسرش نفسه، ولكني مش قادر أطبق القواعد اللي بقول لها للناس»

طارق لطفي يذهب إلى الطبيب النفسي ويخبره بأنه أصر على المجيء له بعدما كان مترددًا، موضحًا أن السبب في ذلك فقدانه الوعي بعد محاولته تصليح اللمبة وشعر أن كل شيء من الممكن أن ينتهي فجأة فقرر أن يغير ما تبقى في حياته، فخبره الدكتور طه عياد أنه بإمكانه التحدث معه في جلسات أون لاين من خلال الحديث عن ما يزعجه.

الحلقة الثالثة من مسلسل مذكرات زوج

يحاول رؤوف تحسين حياتهما للأفضل بعد الملل والرتابة ويدعو زوجته على العشاء في أحد المطاعم ليتحدث معها، فيكون تركيزها الأكبر على الأطفال ومصاريف البيت، وعندما يحاول رؤوف التحدث معها عنهما وعن حياتهما معا، تأتيها مكالمة من صديقتها مروة التي قررت الطلاق من زوجها، فتترك رؤوف في المطعم وتذهب إليها، مما يحزنه.

وعندما تذهب إلى صديقتها تطلب منها المجيء والبقاء في منزلها فترة حتى تتحسن حالتها، وعندما تعود شيرين هي وصديقتها إلى المنزل تجد رؤوف يغادره ويترك المنزل بحقيبة ملابسه، ويقول لها ذاهب إلى أي مكان بعيدا عن المنزل، ليختفي من حياتها وتتفاجئ فيما بعد أن ترك مزل والدته واستقال من عمله

الحلقة الرابعة من مسلسل مذكرات زوج

حالة من الارتباك الشديد سيطرت على «رؤوف»، بعد قراره بترك منزل الزوجية والعودة للعيش في منزل ولداته، في حين تحاول زوجته عائشة بن أحمد اللجوء للمقربين منها لمعرفة سبب الموقف المفاجئ.

ويتحدث رؤوف مع شقيقه أيضا عن المشاكل التي بينه وبين زوجته، ليحكي له سيف عن سلمى وتقربه منها وإعجابه بها خلال الفترة الماضية، وقال له بأنه يرغب في أخذ إجازة من عمله والعمل برفقتها ضمن أحد المشاريع.

الحلقة الخامسة من مسلسل مذكرات زوج

تشهد علاقة الدكتور طه عياد، توترًا شديدًا مع زوجته «نجيبة» يصل إلى حد الانفصال، ليلقى الزواج غير التقليدي الذي اتفق عليه الطرفان مشكلات يعجزان عن حلها، ويلقى نفس مصير الزواج التقليدي، فيدخل الدكتور طه عياد في حالة نفسية سيئة ويقرر الانفصال عن العالم فهي الزيجة الرابعة في حياته، والزيجة الثانية بالنسية لزوجته التي تريد «سوبر هيرو»، قائلاً: «زواج الحب فشل وزواج العقل فشل والزواج التقليدي فشل».

وخلال أحداث الحلقة 5 من مسلسل مذكرات زوج، تحاول «شيرين» الضغط عل نفسها، وتتوسل لحماتها «والدة رؤوف» بعد نصيحة من أصدقائها، حتى «لا تخطفه منها مها»، فتحكي لحماتها التي لا تحبها من الأساس عن مشاكلهما معا لإقناعه بالعودة إلى منزله، وبالفعل تقرر والدة «رؤوف» تجهيز شنطة رؤوف ليعود إلى منزله وتقول له: «لما يبقى عندك مشاكل تقفلوا على نفسكم بيتكم وتحلوها».

الحلقة السادسة من مسسل مذكرات زوج

حاولت «شيرين» التوسل بكل الطرق إلى المقربين من رؤوف لعودته للمنزل، ومن ينهم والدته، حيث تتوجه لمنزل حماتها وتفاجئها بخبر استقالة «رؤوف» من عمله، فتندم الأم على عدم موافقتها على إقامته معها في المنزل عقب خلافاته مع زوجته، كما تذهب «شيرين» لوالدها لتشتكي له من اختفاء رؤوف وتحمله مسؤولية الدفاع عنه طوال الوقت واستقالته من عمله في ظل التزامات مالية للأسرة، فيقوم الأب بدور الأب والأم معا وينصحها بعدم التقصير في مسؤولياتها مع أبنائها وتجاها أسرتها.

تزور «فردوس» والدة «رؤوف» شقيقتها ووالدة «مها» التي تجمعها به برؤوف علاقة حب سابقة، بعد مقاطعة بين الشقيقتين لتعرف سبب العلاقة بين مها ورؤوف وتخبرهم بمشكلته وزوجته، وتطلب من «مها» بأن تختفي من الصورة لحين حل المشكلة في حين تقترح مها حل المشاكل بين والدتها وخالتها.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 7

يدخل رؤوف في علاقة جديدة مع هدى فنانة المسرح ويخرج معها ويتناولها الغداء وترافقه لمحل ملابس لتشتري له ملابس جديدة لتغيير ستايل حياته ويحضرا حفلات موسيقية ورقص وسكر.

ويراود «شيرين» حلم تري فيه أن «رؤوف» تزوج «مها» ابنه خالته، لكن سرعان ما تستيقظ من النوم وتكتشف أن ما حدث مجرد حلم، فتذهب لحماتها لتتأ كد من عدم زواج «رؤوف» من «مها»، وفي نفس التوقيت تأتي مها لتعتذر عن خروجها مع «رؤوف»، تذهب «مها» لمنزل والدة رؤوف وتجد عندها «شيرين»، لتؤكد لها أنها لا تفكر في العودة لحبها القديم «رؤوف» وتزيل ما بداخل شيرين من مخاوف تجاه تجدد علاقة الثنائي.