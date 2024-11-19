محافظ بني سويف يتابع سير المنظومة التعليمية في المدرسة المصرية اليابانية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، سير الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بالحي الرابع بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك بحضور الدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، والدكتور محمد حمدون مدير المدرسة.

محافظ بني سويف يشيد بالمدرسة اليابانية

وأشاد محافظ بني سويف بمكونات وتصميم المدرسة المصرية اليابانية، مُشيرًا إلى أهمية هذا النوع من المدارس، الذي يستهدف نقل التجربة اليابانية الناجحة في مجال التعليم من خلال تدريب التلاميذ على حزمة من المهارات عبر تقديم نظام تعليمي شامل يقوم على التطور المتوازن لكل من العقل والقيم والجسد وخلق مناخ إيجابي للتعليم وحياة أفضل للطلاب داخل الفصل.

وأكد المحافظ، أن هذا النموذج من المدارس يمثل دعمًا نوعيًا لمنظومة التعليم بالمحافظة، من خلال إدخال أنظمة تعليمية حديثة تعزز من زيادة الأنشطة في العملية التعليمية، ما يسهم في بناء قدرات الطلاب ومهاراتهم، وذلك في إطار تنفيذ رؤية «مصر 2030» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

10 آلاف متر مساحة المدرسة اليابانية

وتفقد محافظ بني سويف مكونات المدرسة التي تزيد مساحتها الإجمالية عن 10 آلاف متر، وتضم حديقة رياض أطفال على مساحة 750 مترا، وفناء خارجي على مساحة 2690 مترا، وملعب بمساحة 780 مترا، كما تضم مبنى إداريا ومسرحا، ومبنى للفصول الدراسية مكون من دورين يضم 21 فصلاً، حيث يضم الدور الأول 9 فصول لرياض الأطفال وغرف منستوري وأنشطة ودورات مياه خاصة بالأطفال، وفصول ابتدائي من الأول للخامس، وغرف للمعلمين ومصادر ومكتبة ومصلى وصالة ألعاب وكافتيريا ومعمل.

كما يضم الدور الثاني 12 فصلا للصف السادس والأول الإعدادي وفصول وقاعات للاجتماعات وللمعلمين وغرف مجال صناعي واقتصاد منزلي وفصل للفنون ومعمل حاسب ومخزن ومعمل لغات.