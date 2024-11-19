محافظ أسيوط يناقش معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في القرى والمدن

ناقش اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، خلال اجتماع مع وفد من رئاسة مجلس الوزراء، آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المراكز والقرى بالمحافظة، حيث تم استعراض نسب تنفيذ المشروعات ومناقشة المعوقات التي تعرقل افتتاحها.

مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة

وأكد بيان صادر عن محافظة أسيوط، أنه تم استعراض مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة التي تم الانتهاء منها في قطاعات الخدمة المختلفة، مثل المجمعات الخدمية والزراعية، بالإضافة إلى الوحدات الصحية التي دخلت الخدمة التجريبية.

وأكد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات المتبقية ورفع نسب التنفيذ وفقاً للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة الجودة والكفاءة، كما وجه بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير وتسريع تسليم المشروعات.

تنفيذ 2000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه

وأوضح محافظ أسيوط، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا، ومن المقرر أن يتم تنفيذ 2000 مشروع بتكلفة إجمالية تقدر بـ44 مليار جنيه، وتستهدف المرحلة الأولى 7 مراكز أسيوط، مع العمل على تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وتحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجا.