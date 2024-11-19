بتخفيضات تصل إلى 50%.. محافظ القاهرة يعلن إقامة 5 أسواق لليوم الواحد

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن سوق اليوم الواحد بالقاهرة يجد إقبالا كبيرا وتعاونا من وزارة التموين، معلنا عن إقامته كل جمعة في القاهرة مع توفير تخفيضات في أسعار السلع تصل لـ50%.

أسواق اليوم الواحد في القاهرة

وأشار محافظ القاهرة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور نواب المحافظ ورؤساء الأحياء، إلى وجود إقبالا من المواطنين على أسواق اليوم الواحد، مشيرا إلى أن يوم الجمعة المقبلة ستشهد إقامة سوق اليوم الواحد في حلوان لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى استمرار إقامة سوق مدينة نصر.

منافذ بيع البيض بالقاهرة

ولفت إلى أن المحافظة تعمل على إقامة 5 أسواق لليوم الواحد تغطي القاهرة لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى وجود 3 منافذ جرى افتتاحهم في القاهرة لبيع البيض بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن سعر طبق البيض بـ150 جنيه لتخفيف العبء عن المواطنين.