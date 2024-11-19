جلسة انتهت بصدمة وطلبات تعجيزية.. بيرسي تاو ووكيلة أعماله يشعلان الغضب داخل الأهلي

سادت حالة من الغضب داخل النادي الأهلي تجاه الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب رفضه محاولات النادي لفسخ عقده بالتراضي في شهر يناير المقبل.

وتحدث محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي مع بيرسي تاو لمناقشة ملف رحيله في يناير، إلا أنه تفاجأ برفضه الحديث نهائيًا والتمسك بالتحدث مع وكيلة أعماله.

ورفضت وكيلة أعمال بيرسي تاو عرض الأهلي منح اللاعب نصف راتبه عن الموسم الحالي وفسخ العقد في يناير، وطلبت الحصول على مستحقاته كاملة.

موعد انتهاء عقد بيرسي تاو في الأهلي ومصير رحيله

بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي

بيرسي تاو لاعب الأهلي

أكدت وكيلة بيرسي تاو لمسؤولي الأهلي أنها تتمسك أيضًا بحصول اللاعب على قيمة المكافآت نظير البطولات التي سيحصل عليها الفريق في الموسم الحالي.

وينتهي عقد بيرسي تاو بنهاية الموسم الجاري، ويرغب الأهلي في فسخ تعاقده من أجل ضم أجنبي بديل له بطلب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.