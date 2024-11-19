محافظ بني سويف يتفقد منفذ بيع اللحوم والدواجن والبيض بأسعار مخفضة 

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، منفذ مؤسسة حياة كريمة لبيع اللحوم والبيض بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة المحافظة لتخفيض أسعار السلع الأساسية.

توفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في بني سويف

وتفقد المحافظ المنفذ الذي أقامته المؤسسة بالتعاون مع المحافظة خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، ويهدف إلى توفير اللحوم البلدية والدواجن والبيض بكميات كافية وبأسعار مناسبة، إذ اطمأن على جودة اللحوم المعروضة بسعر 265 جنيها لكيلو الحوم البلدية، و185 جنيها للكيلو المجمد، بجانب توفير منتجات مشروعات الدواجن المركزية بسعر 150 جنيها لكرتونة البيض بنوعيه أبيض وأحمر.

محافظ بني سويف يثني على المبادرة

كما أثنى المحافظ على التعاون المثمر بين أجهزة المحافظة ومؤسسة حياة كريمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين في شتى مناحى الحياة، إذ وفرت المحافظة مكان المنفذ والبيض من مشروعات المحافظة المركزية مع قيام المؤسسة بتوفير اللحوم وتجهيز المنفذ وتنظيم حركة البيع والشراء من خلال أعضاء ومتطوعي المؤسسة.