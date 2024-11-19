«رياضة جنوب سيناء» تُشارك في فعاليات برنامج أهل مصر للمحافظات الحدودية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء المشاركة في فعاليات برنامج أهل مصر للمحافظات الحدودية التي تقام بمحافظة القاهرة، خلال الفترة من 1ديسمبر المقبل وحتى 5 من نفس الشهر، وتضم برامج تثقيفية ودورات تنمية اقتصادية.

شروط الاشتراك بفعاليات القاهرة للمحافظات الحدودية

قال محمد فتحي وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن البرنامج يستهدف المرحلة العمرية من 18 إلى 35 سنة، وتكون الأولوية لمن لم يسبق لهم المشاركة في البرنامج من قبل، ومن شروط الاشتراك أن يلتزم المشارك بالبرنامج المحدد من قبل الوزارة.

التقدم إلى ديوان عام المديرية إدارة الشباب بمدينة طور سيناء

كما وجه الراغبين بالاشتراك في الرحلات التثقيفية عليه التقدم إلى ديوان عام المديرية إدارة الشباب بمدينة طور سيناء للتسجيل بصورة بطاقه الرقم القومي وإفادة من مركز الشباب التابع له بالمشاركة الفعالة بأنشطة المراكز والأولوية لأسبقية الحضور والتسجيل.