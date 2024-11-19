«الثقافة» تعلن أسماء الفائزين بـ«السرد القصصي والروائي» الخميس المقبل

تنظم وزارة الثقافة من خلال المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أسامة طلعت، حفل إعلان أسماء الفائزين بمسابقة «السرد القصصي» والروائي دورة الكاتب الكبير فتحي غانم، التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي برئاسة الكاتب منير عتيبة.

إعلان الفائزين بمسابقة «شباب المترجمين» لعام 2024

كما يعلن في اليوم نفسه أسماء الفائزين بمسابقة «شباب المترجمين» لعام 2024، والتي تنظمها لجنة الترجمة برئاسة الدكتور حسين محمود وذلك في تمام الثالثة مساء الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، قد ترأس الاجتماع 71 للمجلس، وناقش من خلاله عددًا من الآليات التي تهدف إلى تعزيز فعالية ورفع كفاءة أداء اللجان وتحديث أساليب العمل، بما يتلاءم مع المستجدات الثقافية المحلية والدولية.

ومن بين الموضوعات المساهمة في وضع حلول مبتكرة تعمل على تسويق المنتج الثقافي بشكل فعال، له مردود على مختلف مفردات المنظومة الثقافية، وتعزيز القيمة الاقتصادية والتنويرية للمنتج الثقافي.