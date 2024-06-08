«الأعلى للثقافة» يعلن شروط وجوائز مسابقة فتحي غانم للقصة القصيرة 2024

أعلن الدكتور هشام عزمي، أمين المجلس الأعلى للثقافة، والكاتب منير عتيبة مقرر لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس؛ تفاصيل مسابقة فتحي غانم للقصة القصيرة لعام 2024؛ التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة.

شروط مسابقة فتحي غانم للقصة القصيرة لعام 2024

وجاءت شروط مسابقة فتحي غانم للقصة القصيرة لعام 2014 وفقا لما حدده المجلس الأعلى للثقافة، وجاءت كالتالي:

- التقدم بمجموعة قصصية مخطوطة «لم يسبق نشرها في كتاب» لا تقل عن 10 قصص ولا تزيد على 15 قصة قصيرة، ولا يتعدى عدد صفحاتها 80 صفحة مقاس A4 على أن تقدم نسخة ورقية ونسخة على سي دي بصيغتي وورد وPDF .

- سيرة ذاتية للمتقدم وصورة بطاقته وجه وظهر.

- يجب مراعاة سلامة اللغة العربية في جميع الأعمال المشاركة، ولا تقبل الأعمال المكتوبة بالعامية إلا لضرورة فنية تتطلبها تقنية القص أو السرد مثل الحوار أو الأمثال الشعبية أو الأغاني.

- ألا يكون العمل منشورًا أو فائزًا بجائزة أخرى أو مقدمًا لمسابقة أخرى حتى الإعلان عن نتيجة المسابقة.

- لا تقبل الأعمال المترجمة أو المأخوذة من بيئات غير مصرية أو عربية.

جوائز المسابقة

يمنح الفائزون جوائز مالية على النحو الآتي:

الجائزة الأولى: 15000جنيه، وشهادة تقدير وطباعة العمل الفائز بمشروع الكتاب الأول بالمجلس إذا لم يكن صاحبه أصدر كتابا من قبل.

الجائزة الثانية: 10000جنيه، وشهادة تقدير.

الجائزة الثالثة: 5000 جنيه، وشهادة تقدير

موعد التقديم للمسابقة اعتبارًا من 9 يونيو حتى 1 أغسطس 2024.

- تسلم الأعمال لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة «1 شارع الجبلاية - ساحة دار الأوبرا- الجزيرة»