آخر تطورات إصابة لاعب الزمالك بقطع في الرباط الصليبي

كشف مصدر داخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن آخر تطورات إصابة أحمد حمدي لاعب الفريق، بقطع الرباط الصليبي، التي لحقت به خلال الفترة الماضية، وأبعدته عن المشاركة مع الفريق في المسابقات المحلية والقارية.

أحمد حمدي يبدأ المرحلة الثالثة من التأهيل بسبب الرباط الصليبي

وكان أحمد حمدي خضع لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا، بعدما تعرض للإصابة في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

وشدد المصدر لـ«الوطن سبورت»، على أن أحمد حمدي، عاد إلى القاهرة قادمًا من الإمارات بعدما أنهى المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، على أن يبدأ المرحلة الثالثة من البرنامج التأهيلي في القاهرة تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك خلال الفترة الحالية.

الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا للمصري البورسعيدي

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الرابعة مساء اليوم، على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة، في مسابقة الدوري المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري، المقرر لها يوم السبت المقبل، باستاد برج العرب.