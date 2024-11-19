في اليوم العالمي للرجال.. كيف نربي أولادنا ليكونوا رجالا صالحين؟

تربية الأبناء مسؤولية صعبة تتطلب جهدًا كبيرًا من الآباء الذين يقع على عاتقهم عبء تنشئة أبناء أسوياء يتحملون المسؤولية ويواجهون ضغوط الحياة، خاصة الأبناء الذكور الذين يمثلون رجال المستقبل.

وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للرجل، الذي يصادف اليوم، تحدثت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي، عن الأدوار والمسؤوليات الملقاة على الرجل، إذ أن لديه قوامة داخل الأسرة، موضحة أنّ الرجل يجب أن يتحلى بالمسؤولية وأن يكون لديه قدرة على ضبط النفس، كما يجب أن يشارك الآخرين ويتعاون معهم وألا يكون مستقل بنفسه وأناني ويضع مصلحته فوق كل شئ، معلقة: «هذه الصفات التي يتميز بها الرجل الذي نأمل في وجوده».

تنشئة رجال صالحين

وأضافت «حمودة»، خلال لقائها عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ هناك مسؤولية تقع على عاتق الأسرة وهي كيفية تربية الأبناء ليكونوا رجال صالحين يحترمون المرأة عبر تبادل الأدوار داخل المنزل وعدم إلقاء المسؤولية على المرأة فقط، مشيرة إلى أنه كلما كان الأب يحترم زوجته ولا يهينها، ينشأ الأبناء على القيم الأخلاقية التي يرونها في المنزل، بالتالي يصبحون رجال صالحين داخل الأسرة.

أهمية تربية الأبناء على تحمل المسؤولية

ونصحت "حمودة" الآباء بـ تربية الأبناء على تحمل المسؤولية، والمساواة بين الأولاد والبنات وعدم تفضيل أحدهم على الآخر.