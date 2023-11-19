في اليوم العالمي للرجال.. سبب الاحتفال به وماذا تعرف عنه؟

في مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للرجال، الذي بدأ الدعوة للاحتفال به منذ الستينيات؛ ولكن جرى الاحتفال أول مرة في عام 1999 عندما قام الدكتور جيروم تيلوكسينج أستاذ التاريخ بجامعة جزر الهند الغربية احتفالاً بالذكرى السنوية لميلاد والده.

الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للرجال

جاء الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للرجال هو تعزيز المساواة بين الجنسين، أيضا تعزيز المساهمات الإيجابية التي يقوم الرجال بتقديمها في المجتمع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التمييز ضد الرجال، وفقا لما ذكره المواقع الرسمي لليوم العالمي للرجال.

في البداية تأييد هائل حظى به اليوم العالمي للرجال في منطقة البحر الكاريبي، إذ بعد ذلك جرى قبول اليوم من قبل المجتمع الدولي، وتأتي أهميته أنه يساعد على تحسين العلاقات بين الجنسين، وخلق عالم آمن.

بلدان تحتفل باليوم العالمي للرجال

يتم الاحتفال باليوم العالمي للرجال في العديد من البلدان مثل سنغافورة وأستراليا والهند وكذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيضا هايتي وجامايكا والمجر ومالطا وغانا ومولدوفا وكندا.

أهمية اليوم العالمي للرجال

ويعتبر اليوم العالمي للرجال يوم مهم بالنسبة للرجال في مختلف دول العالم، وذلك لأنه يساعد على تعزيز الوعي بالأسباب المتعلقة بصحة الرجال وأيضا الوعي بصحة الرجال العقلية والجسدية.