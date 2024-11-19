تفاصيل مسابقة لجنة الجغرافيا «حماية البيئة».. مد التقديم حتى 6 فبراير المقبل

أعلن المجلس الأعلى للثقافة مدّ فترة تقديم مسابقة لجنة الجغرافيا لجنة والبيئة بالمجلس ومقررها الدكتور عطية طنطاوي تحت عنوان «حماية البيئة واجب ومسئولية» إلى 6 فبراير 2025.

وحسب بيان المجلس الأعلى للثقافة، تتضمن قيمة الجوائز 44 ألف جنيه بواقع 22 ألف جنيها لكل فرع موزعة كما يلي.

المركز الأول: 10000 جنيه

المركز الثاني: 7000 جنيه

المركز الثالث: 5000 جنيه

فروع المسابقة الفرع الأول «أبحاث»

1- تكون الأبحاث من أفكار الشباب الجديدة ويكون الاعتماد على المراجع بشكل موثق (وفق الكتابة العلمية البحثية السليمة وتطرح رؤى جديدة وسبل للحل)

2- تكتب ببنط 14 سيميلفيدارايك مسافة واحدة على ورق A4 على ألا يزيد عدد الصفحات عن 30 صفحة ولا يقل عن 25 ويسلم في 3 نسخ ورقية وCD.

الفرع الثاني - الأعمال المبتكرة

1- تقدم أعمال مثل أجهزة أو أدوات أو مشروعات – الخ لحماية البيئة ويقدم مع الابتكار فكرته وطريقة عمله.

شروط المسابقة

- أن يتراوح سن المتقدم بين 20 30 سنة.

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وخطاب بنكي برقم الحساب أو إرسالها على العنوان التالي:

1 شارع الجبلاية - الأوبرا- الجزيرة - المجلس الأعلى للثقافة – إدارة المسابقات. الموعد النهائي لتقديم الأعمال 6 فبراير 2025. توقيع إقرار بأن العمل أصلي يخص صاحبه ولم يسبق نشره، وأنه في حال اكتشاف مخالفة أي شرط من شروط المسابقة يحق للجهة المنظمة سحب الجائزة المادية والمعنوية لتكون من حق المتسابق التالي في الترتيب، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ أية إجراءات قانونية تترتب على ذلك.

- تقدم الطلبات إلى إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة ساحة دار الأوبرا – الجبلاية – الجزيرة