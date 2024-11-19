رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزيرة التنمية المحلية إلى اللجنة المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

جاء ذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

تطوير آليات الشفافية والمتابعة

تناولت الوزيرة استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.

من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، بعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة، مشيرا إلى إمكانية حضور اجتماعات اللجنة من جانب أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية.