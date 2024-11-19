محافظ المنوفية يفتتح مكتبة دنشواي الجديدة بتكلفة 3 ملايين جنيه (صور)

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، اليوم، فرع مكتبة مصر العامة الجديدة بدنشواي بمركز ومدينة الشهداء، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمستوى المعرفي لنشر الوعي وخلق جيل قادر على مواجهة التحديات.

مكتبة مصر العامة الجديدة بدنشواي

وأزاح محافظ المنوفية ومدير مكتبات مصر العامة، الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع، وتفقد أقسام المكتبة على مساحة 700 متر مربع بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتضم 6 قاعات «استقبال - حاسب آلي - تدريب - كبار - أطفال أنشطة خارجية»، وتم استعراض بعض الفقرات الفنية والوطنية، وخلال تفقدهم استمعا إلى شرح تفصيلي عن مكونات المكتبة ومحتوياتها والإطلاع على عدد من الكتب ومشاهدة أول تدريب لورش الخط العربي وأجرى المحافظ حواراً مفتوحاً مع الطلاب والاستماع إلى أفكارهم وطموحاتهم المستقبلية وحثهم على القراءة وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية.

كما تم تفقد معرض المشغولات اليدوية وأنشطة الهاندميد، مشيداً بجودة المنتجات المعروضة، وأهدت إحدى طالبات مدرسة الشهداء الثانوية بنات محافظ المنوفية بورتريه كهدية تذكارية، وخلال تفقدهم قاعة التطوير التكنولوجي بالمكتبة تم الاطلاع على روبت كهربائي اختراع أحد طلاب ذوي الهمم، وأعرب المحافظ عن فخره وسعادته بمثل هذه النماذج المشرفة التي تمتلك قدرات إبداعية، مهدياً له مكافأة مالية تشجيعاً له.

عروض المكتبة المتنقلة بمدرسة دنشواي

هذا وقد شهد محافظ المنوفية، والسفير رضا الطايفي عروض المكتبة المتنقلة بمدرسة دنشواي الإبتدائية المشتركة، التي تضم خدمات مكتبية ومعلوماتية وأنشطة ثقافية ومعارض فنية وأدوات تدريبية ومكتبة إلكترونية، هذا وقد تم تسليم شهادات تقديرية لتكريم عدد من الشباب المتطوعين لمشاركتهم في تجهيز وتنسيق المكتبة العامة.