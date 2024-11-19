كرم جبر يطالب بإنشاء منصة للتواصل الإعلامي لرصد الأخبار الكاذبة وتدقيق المعلومات

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إننا في حاجة إلى عمل منصات إعلامية لتوعية الجمهور بالإجراءات المناسبة للتعامل مع الشائعات والمعلومات المغلوطة.

دور الإعلام في مكافحة الشائعات

وأضاف جبر، ضمن توصيات الندوة التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، الثلاثاء، حول دور الإعلام في مكافحة الشائعات، بحضور عدد من أساتذة الجامعات والمتخصصين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين، أنه يجب حماية المجتمع من الشائعات التي انتشرت بشكل ملحوظ مؤخرًا، والتي أدت إلى جرائم أثرت سلبًا على الأمن الاجتماعي.

وواصل أنه من الضروري اتخاذ إجراءات استباقية لمعالجة هذه المخاطر، خاصة في القضايا التي تمس قطاعات حساسة مثل المدارس، الأحوال الجوية، أو المحاصيل الزراعية.

وتابع أنه لابد من إنشاء منصة للتواصل الإعلامي هدفها تدقيق المعلومات، حيث يتم رصد الأخبار الكاذبة والصور المفبركة وتصحيحها بشكل فوري، هذه المنصة يمكن أن تكون أداة فعالة لمكافحة الأخبار المضللة وتعزيز الثقة بين الإعلام والجمهور.

واستكمل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه من المهم تدريب الإعلاميين والمتحدثين الرسميين حول كيفية صياغة الرسائل الإعلامية والرد على الشائعات بأسلوب احترافي لا يسبب آثارًا عكسية.

تقليل تأثير الشائعات

واختتم كرم جبر، أن التعامل مع الشائعات يحتاج إلى استراتيجية واضحة تشمل توفير المعلومات الصحيحة بسرعة وشفافية، وتعزيز التعاون بين الجهات الإعلامية والوزارات المختصة، وبذلك، يمكن تقليل تأثير الشائعات وحماية المجتمع من تداعياتها السلبية.