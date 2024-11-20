ليلى تطلب الخلع بعد 10 سنوات زواج.. تسجيل صوتي كشف الصدمة

في بداية زواجها كانت «ليلى» تعيش في عالم من الأحلام، مملوء بالحب والوعود وكان زوجها بالنسبة لها فارسًا نبيلًا، يحمل في عينيه أمانًا وبين كلماته مستقبلًا مشرقًا، حلمت معه ببناء حياة مشتركة مليئة بالسعادة والأمل، ترسم تفاصيلها ببراءة قلبها وإيمانها بصفاء النوايا، ولم تعلم حينها أنها ستكتب قصة حبها على ورق داخل دعوى خلع يعلوها الغبار في محكمة الأسرة بسببه، فما القصة؟

مرت السنوات وبقيت «ليلى» صاحبة الـ33 عامًا تحاول الحفاظ على ذلك النبض الأول للحب رغم التحديات، كانت تغفر وتصبر وتتحمل من أجل بيتها وزوجها، لكن شيئًا فشيئًا بدأت ملامح الغموض تغزو حياتهما وظهرت تصرفات غريبة وأحاديث غامضة لم تكن تفهم مغزاها، وفقًا لحديثها مع «الوطن»، حتى جاءت اللحظة التي انهار فيها عالمها واكتشفت الحقيقة الصادمة.

الرجل الذي وثقت فيه وأحبته للمدة 13 عامًا سنوات كان يعيش حياة مزدوجة، يخفي خلف قناع الاحترام أشياء أخرى، فشعرت وكأنها خُدعت كأن كل ما بنته تحول إلى سراب، لم يكن الألم فقط في الخيانة الأخلاقية، بل في سقوط الصورة التي حملتها له طوال حياتها، وفي تلك اللحظة، أدركت «ليلى» وفقًا لحديثها أن الحب وحده لا يكفي، وأنها أمام خيار مصيري «أن تحافظ على صورتها واحترامها لنفسها؛ أم تبقى في ظل كذبة تستهلك روحها».

اللقاء الأول في المكتب قبل 13 عاما

تنهدت «ليلى» وحكت تفاصيل اللقاء الأول بينهما، قائلة إنه وقتها كانت تخرجت من الجامعة، فتاة شابة تحمل أحلامًا كبيرة وعزيمة لا تهدأ، وفي أول يوم لها في العمل دخلت بخطوات مترددة، يملؤها شعور الحماسة والخوف من المجهول، وتنظر حولها تبحث عن مكتبها، لفت انتباهها رجل يتحدث بثقة ورشد وأنيق، وهو أيضًا لاحظ وجودها وبحركة بسيطة ألقى عليها التحية بابتسامة هادئة «أهلًا وسهلًا، أنت جديدة هنا؟ لو احتجت أي مساعدة أنا موجود».

بعد الحديث السابق بدأت شرارة الإعجاب بينهما، وعلى الرغم من أنه يكبرها بـ10 سنوات، لكنه بدا وكأنه يملك خبرة العالم كله، وابتسمت بخجل ومع مرور الأيام، بدا لها في صورة الرجل الناضج والمسؤول، ويشاركها نصائح من خبرته الطويلة، حتى طلب منها الحديث مع عائلتها لخطبتها، وبالفعل أسرعت للمنزل بعد العمل وأخبرت والدتها التي قابلتها بالرفض التام لفارق العمر بينهما، وبعدها واجهت رفض والدها، ولكن لإصرارها الكبير وافقا على مقابلته وإعطائه فرصة؛ وفقًا لحديث «ليلي».

واجهت ليلى معارضة من عائلتها بشجاعة: «أنا بحبه ومقتنعة بيه هو إنسان محترم وبيفهمني وده قراري»؛ وبعد محاولات لإقناعها وافقت عائلتها على مضض، وبعد الخطبة شعرت بأنها حققت حلمها، وأن هذا اليوم هو بداية حياة جديدة مليئة بالحب والسعادة، ولم تكن تعلم أن القدر يخبئ لها وجهًا آخر لهذا الرجل، وأن السنوات القادمة ستكشف عن حقائق لم تخطر لها على بالها، وبعد عام ونصف العام تمت الزيجة ليلة زفافهما وارتدت فستانها الأبيض بابتسامة لم تفارق وجهها، وبدأ حياتهما في شقة صغيرة دافئة، كانت شاهدة على أحلامهما المشتركة.

تفاصيل يومية عاشتها ليلى لمدة 10 سنوات

مرت السنوات، ورُزقا بـ3 أطفال، كانت حياتهما مستقرة؛ ليلى تتابع أمور البيت والأطفال بجوار العمل، وكانت هناك مشكلات يومية بسيطة، لكنها لم تكن تتجاوز الحدود الطبيعية في الزواج، حتي ظهرت نغمة التحول منذ 3 سنوات بتصرفات غريبة مع مرور الوقت، بدأ محمد يظهر تغيرات ملحوظة، إذ أصبح أكثر إنفاقًا بشكل مبالغ فيه ويشترى أشياء فاخرة بلا تفسير واضح، وبدأت تشعر بالغرابة لأنها تعرف أن راتبه كموظف ليس كبيرًا، ومع ذلك كان دائمًا لديه مال، على حد حديث الزوجة.

في أحد الأيام عاد الزوج إلى المنزل ومعه هدية غالية الثمن، وقال لها: «دي ليكي»، فابتسمت ليلى لكن في ذات الوقت راودها شعور بأن هناك شيئًا غير طبيعي، ولم تستطع تجاهل الشكوك التي بدأت تتسلل إلى قلبها، وقبل مرور شهر، رن هاتفه ولاحظت رسالة صوتية واردة من رقم غير مسجل فتحتها بدافع الفضول إذ راودتها شكوك أنه يعرف سيدة أخرى عليها، لكن عندما عرفت محتوى الرسالة كانت الصدمة أكبر مما تحتمل.

«التسجيل كان محادثة بينه وزميل له على فلوس تم التلاعب فيها وقصة نصب في فلوس على حاجة باعوها، ومكنتش أعرف أي تفاصيل تانية وقتها، لكن في اللحظة دي حياتي اتهدت»، قالت ليلى إنها بدأت تتابع هاتفه لفترة قبل أن تواجهه، وكلما استمعت ازداد شعورها بالخذلان، وأدركت أن زوجها الذي عاشرته لسنوات كان يخفي سرًا خطيرًا، وأن الأموال التي كان ينفقها بسخاء هي أموال غير شرعية ولا تعلم مصدرها.

تفاصيل تسجيل صوتي ومواجهة الزوج

في اليوم التالي جلست «ليلى» أمام زوجها وهي تحاول أن تخفي اضطرابها، وعيناها تتحدث لكن الكلمات خانتها، فسألته بصوت يشعر بالخذلان «إزاي بقيت تقدر توفر كل المصاريف دي»، فرد عليها باستهانة: «شغل شخصي ما تقلقيش»، وهو لم يدرك أنها تعرف الحقيقة، وقضت ليلتها تفكر هل تواجهه وتجازف بعائلتها أم تبقى صامتة وتحمي أولادها من العواقب الانفصال، بعد أسابيع من الصراع الداخلي قررت أن تواجهه وأظهرت له التسجيلات، فرد بقلب بارد «كنت لازم تعرفي إن ده كله علشانكم، وعملت كده عشان تعيشوا مرتاحين»، على حد روايتها.

بالنسبة للزوجة لم تكن الأموال تستحق ثمن الخيانة الأخلاقية التي فعلها زوجها، وأدركت أن حياتها الهادئة كانت مبنية على كذبة كبيرة، وأن الشخص الذي أحبته كان يخفي وراءه وجهًا آخر، فطلبت الطلاق دون تفكير، ليس فقط لحماية نفسها بل لحماية أطفالها من أن يكبروا وسط هذه الأكاذيب: «أنا أول ما عرفت حقيقته مكنتش مصدقة، حسيت إن الدنيا اتقلبت والراجل اللي عشت معاه 10 سنين، وخلفت منه 3 ولاد، طلع معيشنا من مصدر فلوس بالنسبة ليا غلط ومن النصب، أنا حتى مكنتش أعرف إنه ممكن يفكر فيها».

دعوى خلع لرفض الزوج الطلاق بالتراضي

التقطت أنفاسها ثم أكملت: «طلبت منه الطلاق رد قال لي مش يبقى هتمشي لوحدك لأن الولاد هيبقوا معايا، وحسيت إنه بيهددني بأغلى حاجة عندي»، ثم أكملت بنبرة قهر: «رحت لعيلتي ولعيلته أشتكي، قلت يمكن ألاقي حد يفهمه غلطه لكن كلهم قالولي نفس الكلام مكبرة الموضوع ليه؟ أي ست تتمنى تعيش في المستوى اللي أنت عايشة فيه، لكن أنا كنت خايفة منه وقلقانة على سمعتي وسمعة وولادي لما يكبروا».

«أنا لما لقيت محدش واقف معايا، قررت آخد حقي بنفسي، رحت المحكمة، ورفعت قضية خلع» وأنهت حديثها بنبرة حزن، «أنا ضحيت كتير عشان بيتي وأولادي، بس مش هضحي بكرامتي وسمعتي»، إذ أقامت دعوى خلع في محكمة الأسرة بزنانيري حملت رقم 2835.