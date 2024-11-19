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محافظ الجيزة يلتقي مستثمري المنطقة الصناعية بعرب أبوساعد لبحث مشاكلهم

كتب:

سلامة عامر
01:46 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
لقاء محافظ الجيزة مع المستثمرين

لقاء محافظ الجيزة مع المستثمرين

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعاً في مقر المنطقة الصناعية بعرب أبوساعد بمركز مدينة الصف، لمتابعة موقف البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وملفات العمل الحيوية الجارية، وكذلك بحث ملفات التقنين وتسعير الأراضي لإدخال المرافق بالمنطقة الصناعية.

إقامة المنطقة الصناعية على 6328 فدانا

في بداية الاجتماع اطلع محافظ الجيزة على المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية، المقامة على مساحة 6328 فدانا، والأنشطة الصناعية والاستثمارية بالمنطقة وكذلك الموقف النهائي لملف التقنين وتسعير الأراضى .

وجه المحافظ بتفعيل الدراسة الاستشارية لأعمال تصميم المرافق من مياه وصرف صحي وطرق إسمنتية وتدعيم شبكة الكهرباء.

حرص المحافظ على الالتقاء بممثلي أصحاب المصانع والمستثمرين بالمنطقة الصناعية لبحث طلباتهم ورؤيتهم لتطوير المنطقة الصناعية، وأكد أن الهدف الأول من الزيارة هو الاستماع لمشاكل المستثمرين وأصحاب المصانع، وأنه سيجري التواصل مع هيئة التنمية الصناعية لبحث إجراءات التسعير وإدخال المرافق بالمنطقة وإزالة أي معوقات تواجههم لإحداث نقلة نوعية وتنموية داخل المنطقة الصناعية بعرب أبوساعد.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.