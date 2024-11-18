محافظ الجيزة: الاتفاق مع وزارة التموين لتنظيم أسواق اليوم الواحد

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، التنسيق مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛ للبدء في تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين.

جاءت تصريحات المحافظ، عقب لقاءه باللواء علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

انعقاد الأسواق في الجيزة كمرحلة أولى

أشار محافظ الجيزة إلى أنه سيتم انعقاد الأسواق بأحياء الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والمنيرة الغربية، كمرحلة أولى على أن يتم التوسع فيها؛ لتشمل كل قطاعات المحافظة، لتحقيق اكبر استفادة من المواطنين.

تقليل حلقات التداول الوسيطة في الأسواق

وأوضح المحافظ أنّ هذه الأسواق تساهم في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أنه استمرارًا لبذل المزيد من الجهد في هذا الشأن عملاً على مصلحة المواطن جرى التنسيق مع جهازي مدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد وبناءً على رغبتهم لتوفير أماكن تخصص لهذا الغرض في نطاق المدينتين.