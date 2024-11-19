ماذا يحدث في طقس القاهرة والجيزة خلال الساعات المقبلة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس على القاهرة الكبرى والجيزة، وذلك خلال الساعات القادمة، خاصة مع استمرار انتشار السحب المنخفضة والمتوسطة، التي تعمل على حجب أشعة الشمس على فترات متقطعة ليسود طقس غائم معظم ساعات النهار، وتزداد مع اقتراب ساعات المساء.

ماذا يحدث فى طقس القاهرة والجيزة خلال الساعات المقبلة؟

وأكدت الدكتورة منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية، أن السحب المنتشرة على القاهرة والجيزة، هي سحب منخفضة ومتوسطة ولكنها غير ممطرة، على الأطلاق، ولكنها تعمل فقط على حجب اشعة الشمس، ليسود طقس معتدل الحرارة خلال النهار، وبارد مع بداية ساعات المساء، خاصة على المدن الجديدة والأماكن المفتوحة، والمناطق والمحافظات ذات الظهير الصحراوي، ولكن لن تكون هناك أي فرص لسقوط الأمطار.

أمطار مستمرة على المحافظات خلال ساعات المساء

واضافت «غانم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الساعات المقبلة ستشهد مزيد من الاضطرابات الجوية والسحب الممطرة على المحافظات الساحلية، التي تمتد إلى جنوب الوجه البحري، بسبب امتداد منخفض جوي ممطر، وذلك على «الإسكندرية والبحيرة، كفر الشيخ والدقهلية، القليوبية»، وتمتد إلى مناطق من الغربية والشرقية، وصولا إلى محافظات «الإسماعيلية - بورسعيد - دمياط - رفح - العريش- شمال سيناء- السويس».

درجات الحرارة الصغري مساء اليوم

وجاءت درجات الحرارة الصغرى المتوقعة مساء اليوم على القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، على النحو التالي:

القاهرة 17

6 أكتوبر 14

بنها 16

دمنهور 16

وادي النطرون 13

كفر الشيخ 15

المنصورة 16

الزقازيق 16

شبين الكوم 16

طنطا 16

دمياط 18

بورسعيد 17

الإسماعيلية 16

السويس 14

العريش 13

رفح 13

رأس سدر 17

نخل 9

كاترين 7

الطور 16

طابا 15

شرم الشيخ 19

الإسكندرية 15

العلمين 15

مطروح 13

السلوم 13

سيوة 12

رأس غارب 18

الغردقة 18

سفاجا 18

مرسى علم 19

شلاتين 20

حلايب 22

أبو رماد 21

رأس حدربة 22

الفيوم 14

بني سويف 13

المنيا 12

أسيوط 11

سوهاج 13

قنا 14

الأقصر 14

أسوان 15

الوادي الجديد 12

أبوسمبل 15