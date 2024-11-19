«الأرصاد»: سحب ممطرة تغطي سماء 11 محافظة.. وتستمر 24 ساعة

كشف الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، أن السحب الركامية الممطرة تغطي سماء عدد من المحافظات المطلة على السواحل الشمالية للبلاد، التي تصاحبها أمطار متفاوتة الشدة، تزداد حدة خلال الساعات المقبلة، وتختلف كميات الأمطار المتوقعة في حالة الطقس اليوم بين محافظة وأخري.

أمطار متفاوتة الشدة ورعدية

من جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم عضو، الأرصاد الجوية أنّه مع الساعات الأولى من اليوم، يشهد عدد من المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، استمرار لتكاثر السحب الركامية والمنخفضة والمتوسطة، وذلك على مناطق متفرقة، حيث تصحبها أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، وتمتد لتصل الى السواحل الشرقية مع تقدم ساعات النهار، وذلك على كل من «الإسكندرية، مطروح، السواحل الغربية للبلاد، العلمين، البحيرة، بورسعيد، دمياط، والدقهلية، ودمياط، وكفر الشيخ، ووسط سيناء»، حيث تستمر الاضطرابات الجوية وحالة عدم الاستقرار على مدار اليوم وحتى غد الأربعاء.

5 محافظات تشهد أمطارا في فترة الظهيرة والعصر

وأضافت «غانم»، في تصريح لـ«الوطن»، أنه مع بداية فترات الظهيرة والعصر، تمتد السحب الممطرة الى مناطق مختلفة من محافظات شمال الدلتا، وجنوب الوجه البحري، مؤكدة أنها لن تكون بنفس قوة الحالة الجوية والأمطار التي تشهدها السواحل وشمال الوجه البحري، حيث يصل تأثير المنخفض الجوي الممطر ضعيفا بعض الشيء على محافظات «الشرقية - المنوفية - المنصورة- السويس - الإسماعيلية» حيث تتراوح الأمطار بين متوسطة وخفيفة.

طوارئ في الإسكندرية

وفي ذات السياق، أعلن محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، حالة الطوارئ في المحافظة تحسبا لموجة موجة الأمطار والطقس السيئ اليوم، كما أعلن تعطيل الدراسة في جميع مدارس المحافظة، والمعاهد الأزهرية بسبب سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية، كما قرر منح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، والموظفات اللاتي يرعين أطفالًا أقل من 12 عامًا، إجازة استثنائية اليوم، وقد أستثني من القرار القيادات، والنوباتجيات، وأطقم العمل، وفقًا للاحتياجات العمل.