«العمل» تنظم ندوة للعاملين بالقطاع الخاص عن السلامة والصحة المهنية في الجيزة

نظمت مديرية العمل بالجيزة ندوة للتعريف والتوعية بالسلامة والصحة المهنية، للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، بالتعاون مع الشركة القابضة للأمصال واللقاحات بمحافظة الجيزة.

تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية

وقال محمد رمضان، وكيل وزارة العمل، في بيان صحفي، إن تنظيم الندوة جاء تنفيذا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، ضمن تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

تثقيف 150 عاملا من المنشآت الطبية

أضاف أن الندوة استهدفت توعية وتثقف 150 عاملا من المنشآت الطبية، وتناولت المحاضرات خلال الملتقى طرح عدة موضوعات، منها التغيرات المناخية وتأثيرها على السلامة والصحة المهنية وأساليبها والتنمية المستدامة، وخطط الطوارئ ، ومخاطر الحريق، ودور لجنة وجهاز السلامة والصحة المهنية.

وأوضح أن تلك الجهود تأتي تحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتوجيهاته بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة من أجل إنجاح المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» لبناء الإنسان، مشيرا إلى أن المحاضرات ألقتها الكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجيزة، والكيميائية سماح يحيى مدير مكتب وسط، والمهندسة أسماء طه أخصائي أول بإدارة السلامة، والدكتورة أسماء كمال مفتش مكتب وسط الجيزة.