نجيب ميقاتي: وقف إطلاق النار وحفظ السيادة أولوية الحكومة اللبنانية

يبحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، مع المبعوث الرئاسي الأمريكي، سبل وقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701.

وقال ميقاتي في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن الأولوية لدى الحكومة اللبنانية هي وقف إطلاق النار وحفظ السيادة اللبنانية، متابعا: «لا بد من تطبيق القرارات الدولية الواضحة، وتعزيز سلطة الجيش في الجنوب اللبناني».

وأكد ضرورة عودة النازحين سريعا إلى قراهم وبلداتهم، ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية، والتدمير العبثي للبلدات اللبنانية.