جامعة الإسكندرية تستحدث درجات علمية وتعدّل مسميات أكاديمية لتعزيز جودة التعليم

وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، في اجتماعه المنعقد صباح اليوم، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على عدد من القرارات المهمة لتعزيز البرامج الأكاديمية وتطوير الدرجات العلمية.

إنشاء درجات جديدة في جامعة الإسكندرية

وجاءت أبرز القرارات بحسب البيان الرسمي اليوم في إنشاء درجات جديدة وهي :

الدبلومة المهنية في التجميل والليزر.

برنامج الماجستير المهني في الفيزياء التطبيقية في الطاقة المتجددة بنظام الساعات المعتمدة.

تعديل مسميات درجات علمية في جامعة الإسكندرية

كما جرى تعديل مسميات درجات علمية:

تغيير مسمى درجتي الماجستير والدكتوراه في «الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل» إلى «الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي».

تعديل مسمى درجتي الماجستير والدكتوراه في السمعيات إلى «ماجستير ودكتوراه طب السمع والاتزان».

اتفاقيات دولية ومبادرات أكاديمية

وناقش المجلس العديد من الاتفاقيات مع جامعات دولية، منها:

اتفاقية التحالف الدولي لجامعات البحر المتوسط الناطقة بالفرنسية.

اتفاقية مع جامعة ليتوال كوت دي أوبال بفرنسا.

مذكرة تفاهم بين كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وجامعة هامبورج للتكنولوجيا بألمانيا لتقديم درجة مشتركة في التكنولوجيا البحرية والطاقة.

اتفاقية تعاون مع جامعة منغوليا الداخلية الزراعية.

شراكة بين جامعة الإسكندرية وجامعة جون مولان ليون 3 بفرنسا لدعم البحوث والابتكار.

مذكرة تفاهم مع منصة You Scribe لتعزيز الموارد الرقمية وتطوير العملية التعليمية.

تطوير البحث العلمي

استعرض المجلس ضوابط تشكيل اللجان العليا والفرعية لأخلاقيات البحث العلمي، كما تمت مناقشة:

37 حالة من حالات المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة.

تمديد إعارات أعضاء هيئة التدريس وآليات الحصول عليها.

تطوير المجلات الأكاديمية

شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول تطوير دوريات ومجلات الجامعة، مع التركيز على إدراج بعضها في قواعد بيانات عالمية مثل DOAJ، مع دراسة إمكانية إدراج المزيد منها في Scopus مستقبلًا.