«الإنتاج الحربي»: تصنيع عدادات كهرباء ذكية مؤمنة ضد محاولات التلاعب وسرقة التيار

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، في بيان صادر عن الوزارة منذ قليل، عن تصنيعها عدادات كهرباء ذكية مؤمنة ضد أي محاولات للتلاعب أو سرقة التيار، وكذلك عدادات المياه والغاز الطبيعي، وذلك على هامش جولة تفقدية مفاجئة أجراها وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للآلات والمعدات «مصنع 999 الحربي»، والتي تفقد خلالها عدد من خطوط الإنتاج، بينها خطوط إنتاج «العدادات».

خطة توطين الصناعات

وتابع الوزير، خلال الزيارة، التزام العمال بتوقيتات بدء العمل، وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، كما ناقش عددًا من العاملين بالشركة في أحوالهم المعيشية والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية، مؤكدًا اهتمامه بالعاملين، والحرص على تطوير أدائهم من خلال الاهتمام بالبحث العلمي لزيادة نسبة المكون المحلي والمساهمة في خطة توطين الصناعات.

عدادات الكهرباء والمياه والغاز

وتفقد الوزير مخازن الخامات ومخازن المنتج النهائي بالشركة، وتابع الإجراءات المخزنية التي تجرى على أرض الواقع، وتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية، مع تأكيد أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.

وتفقد الوزير عددًا من خطوط الإنتاج، ومنها خط إنتاج عدادات الكهرباء الذكية، والتي يجرى تأمينها ضد أي محاولات للتلاعب أو سرقة التيار، وخط إنتاج عدادات المياه بأنواعها المختلفة سواء الميكانيكية أو مسبوقة الدفع بتكنولوجيا متقدمة وجودة عالية، وتفقد أيضًا خط إنتاج العدادات الغاز مسبقة الدفع، وخط الدرلفة الذي يساهم في العديد من المشروعات القومية بالدولة، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الإنتاج الحربي.

كما أجرى الوزير زيارة مفاجئة أخرى لشركة حلوان للصناعات الهندسية «مصنع 99 الحربي»، وتفقد خط إنتاج البساتم، والتي تعد من المكونات الأساسية للمركبات العسكرية والمدنية، كما قام بتفقد العديد من الخطوط الأخرى، والتي تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية؛ حيث تقوم الشركة بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية والتي تشمل مجموعة متنوعة من (طفايات الحريق، أسطوانات البوتوجاز، ومنظماتها، إسطوانات شحن الفريون، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل)، وتشارك الشركة في العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن المصري.

وتابع الوزير، خلال زيارته، مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتزامهم بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعناصر البشرية والمادية بالشركات والوحدات التابعة.