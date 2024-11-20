كيف تعود لاستكمال حلم استيقظت منه فجأة؟.. 3 طرق هترجعك للبداية

مع مراودتنا لأحلام نشعر أنها ممتعة وحقيقية إلى الحد الذي يجعلنا نشعر بخيبة الأمل عندما نستيقظ فجأة من النوم، في ظل فشل محاولات استئناف الحلم من حيث توقف، قبل الكشف تقنيات يمكن من خلالها العودة إلى نسخة أخرى من حلمك تسمح لك بتجربته مرة أخرى بطرق جديدة عميقة.

كيف تعود لاستكمال حلم استيقظت منه فجأة؟

على الرغم من أن بعض الأشخاص يزعمون أنهم تمكنوا من العودة إلى النوم واستئناف الحلم من حيث توقفوا سابقًا، إلا أن معظم الناس يعرفون أن الحلم السابق قد انتهى، حيث تعتبر الأحلام مثل خيوط الريح التي تأتي وتذهب، يصعب الإمساك بها ويكاد يكون من المستحيل العودة إليها بمجرد فقدان القبضة عليها.

موقع «wikihow» كشف عن 3 طرق يمكن من خلالها استئناف الحلم مرة أخرى من حيث توقفت.

(1) العودة إلى النوم على الفور

لا تتحرك، إذا استيقظت في منتصف حلم ترغب في العودة إليه، استلقِ ساكنًا تمامًا، عندما تتحرك عند الاستيقاظ، تبدأ المحفزات الحسية المحيطة بك في التدخل في بقايا الحلم التي لا تزال عالقة في ذهنك، سيؤدي هذا بسرعة إلى تبدد العناصر التي تذكرتها من الحلم.

(2) حافظ على عينيك مغلقتين

من الأسهل بكثير العودة إلى النوم إذا أبقيت جسمك في حالة استعداد للنوم، وهذا يعني أنه يجب عليك البقاء ساكنًا، ويجب أن يكون جسمك مسترخيًا، والأهم من ذلك، يجب أن تكون عيناك مغلقتين، حيث أن للضوء تأثير إيقاظ الدماغ.

(3) تنفس ببطء وعمق

حافظ على التحكم في تنفسك، حاول أن تأخذ نفس الأنفاس الطويلة والبطيئة التي تأخذها عند التمدد بعد التمرين، كلما تمكنت من إعادة تنفسك إلى إيقاع الراحة في أقرب وقت، زادت فرصتك في العودة إلى النوم بينما لا تزال مكونات الحلم تطن في عقلك اللا وعي.

كم حلما يراه الإنسان خلال النوم؟

وبحسب موقع «wonderopolis» يحلم البشر كل 90 دقيقة طوال الليل، ويستمر كل حلم لاحق لفترة أطول من سابقه، على سبيل المثال، قد يستمر حلمك الأول خمس دقائق فقط، بينما قد يستمر الحلم الأخير قبل الاستيقاظ 45 دقيقة أو أكثر.

يحلم العديد من الأشخاص بعشرات الأحلام أو أكثر كل ليلة، وبهذا المعدل، يحلم معظم الأشخاص بأكثر من 100000 حلم على مدار حياتهم، بحسب التقرير.