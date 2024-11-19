«صحة الشرقية» تنظم مسابقة لتقييم أداء غرف العناية المركزة في المستشفيات

نفذت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، المرحلة الثانية من المسابقة الأولى للعنايات المركزة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، لتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى وفقاً للبروتوكولات العلاجية المحدثة ومعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

بذل المزيد من الجهد في مجال البحث العلمي والتدريب المهني

وأكد الدكتور هاني جميعة، على أهمية بذل المزيد من الجهد في مجال البحث العلمي والتدريب المهني، وتنمية روح المنافسة الشريفة بين الفرق الطبية بمستشفيات محافظة الشرقية، وأهمية المرور اليومي المكثف على كل حالة مرضية بالعناية المركزة ومراجعة الملف الطبي لها من خلال الطبيب المعالج والصيدلة الإكلينيكية، والتسليم والتسلم لكل حالة وفقاً لمعايير الجودة، إضافة إلى مناقشة الحالات التعليمية داخل الأقسام الطبية بكل مستشفى وبين المستشفيات الآخرى.

فريق التحكيم تقييم الأداء وفقاً لبنود التقييم

وأوضح محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بمديرية الصحة، بأن المرحلة الثانية من المسابقة ضمت 4 مستشفيات مركزية هي «منيا القمح، والسعديين، وبلبيس، ومشتول السوق»، قامت كل مستشفى بعرض كافة الإجراءات الطبية لحالة مرضية في خلال 15 دقيقة، ويتم من خلال فريق التحكيم تقييم الأداء وفقاً لبنود التقييم، والتي منها عرض الحالة والتاريخ المرضي لها بصورة جيدة، وكيفية استكشاف المرض والوصول إلى التشخيص المبدئي والتشخيص المرضي النهائي بشكل كافي، وخطة الإدارة المقترحة للتشخيص، وجودة الرعاية الصحية المقدمة للحالة، والصيدلة السريرية والتعامل مع أي مشاكل متعلقة بالأدوية وتحديد التفاعلات الدوائية ومعالجتها بصورة جيدة.