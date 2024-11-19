10 مناطق أكثر تأثرا بسقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية اليوم

أكدت غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تجدد سقوط أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المدينة، استنادًا إلى تقرير هيئة الأرصاد الجوية، الذي أشار إلى وجود سحب رُكامية كثيفة تتشكل شرق المدينة وتتقدم نحو الداخل.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وأوضحت «الأرصاد» أن السحب الركامية المصحوبة بأمطار متوسطة الشدة، قد تتحول إلى أمطار رعدية أحيانًا، مشيرة إلى أن الأمطار الرعدية ستكون متمركزة في شرق الإسكندرية بسبب تراكم السحب عليها، وهي المناطق التالية:

سيدي جابر ستانلي جليم سيدي بشر ميامي العصافرة المندرة المعمورة المنتزه أبو قير

الاستعدادات لمواجهة الأمطار

دعت شركة الصرف الصحي سكان المناطق المذكورة إلى توخي الحذر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تجمعات المياه، خاصة في ظل استمرار التقلبات الجوية.

وأوضحت الغرفة استمرارها في مُتابعة الأحوال الجوية والتعامل السريع مع أي تجمعات للمياه أو طوارئ تحدث نتيجة سقوط الأمطار.

نصائح للمواطنين خلال أمطار الإسكندرية اليوم

وقدمت محافظة الإسكندرية نصائح للمواطنين خلال أمطار الإسكندرية اليوم كالتالي:

تجنب السير في الأماكن المنخفضة أو المناطق التي قد تتجمع فيها المياه.

توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الشوارع المطلة على البحر.

تأثير الأمطار على الحياة اليومية

يُذكر أن الأمطار الرعدية التي شهدتها الإسكندرية منذ أمس، تسببت في بعض التجمعات المائية، مما أثر على حركة السير في عدة مناطق، وتعمل الأجهزة التنفيذية، بالتعاون مع غرفة العمليات، على تكثيف جهودها لضمان عدم تأثر الحركة اليومية للمواطنين.