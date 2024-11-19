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معهد اللغات للقوات المسلحة يوقع عقد اتفاق مع محافظة الدقهلية

كتب:

محمد مجدي
03:07 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
معهد اللغات للقوات المسلحة يوقع عقد اتفاق مع محافظة الدقهلية

وقع اللواء محمـد البابلي مدير معهد اللغات للقوات المسلحة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عقد اتفاق لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وأكاديمية في مجال تعليم اللغات والترجمة، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع المدني وصقل مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل.

ويهدف عقد الاتفاق إلى تنظيم التعاون بين الطرفين لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية في مجال اللغات الأجنبية وتأهيل شباب المحافظة وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.

يأتي ذلك تأكيداً على دور معهد اللغات للقوات المسلحة في النهوض بالمستوى العلمي والثقافي في مجال اللغات وتعزيز التعاون المشترك مع المحافظات المصرية كافة لتمكين المتدربين من إجادة وإتقان المعارف والمهارات اللغوية التي يحتاجها سوق العمل.

حضر توقيع العقد عدد من أعضاء هيئة التدريس بمعهد اللغات للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين بمحافظة الدقهلية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.