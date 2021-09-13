مدير معهد اللغات للقوات المسلحة: نُقدم «كورسات» في 16 لغة.. فروعنا تغطى جميع محافظات الجمهورية

أكد العميد محمد أحمد البابلى، مدير معهد اللغات للقوات المسلحة، أن المعهد يُقدم دورات فى 16 لغة من مختلف لغات العالم، بأسعار تقل عن الأسعار التى تقدمها جهات تقديم «كورسات اللغات» فى مصر بنحو 60%، كما أنه يُقدم الكتب الخاصة بتلك الدورات بأسعار أقل من الجهات الأخرى، وذلك حرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى، وتقديم الخدمة لهم بأعلى جودة وبسعر مناسب.

وأضاف مدير معهد اللغات للقوات المسلحة، فى حوار خاص لـ«الوطن»، أن «المعهد» يُقدم دوراته فى مواعيد مختلفة حتى تناسب أى ظروف، بداية من إمكانية طلب أن تكون المحاضرات يوم الجمعة فقط، أو أن تكون من 10 صباحاً حتى 2 مساءً، أو 3 مساءً حتى 7 مساءً، أو من 7 مساءً حتى 11 مساءً.

ندرس تطبيق تجربة «التعليم أون لاين»

ولفت العميد محمد أحمد البابلى إلى أن المعهد يدرس تطبيق تجربة «التعليم الأون لاين» خلال الفترة المقبلة، وأن الأقرب للتطبيق هو التعليم المختلط عبر تحديد أوقات للمحاضرات فى المعهد، وأخرى بشكل «أون لاين».. وإلى نص الحوار:

لماذا أنشأت القيادة العامة للقوات المسلحة «معهد اللغات»، وما أبرز مهامه؟

- عقب نصر أكتوبر 1973، برزت أهمية اللغات بعد إيمان القيادة العسكرية بأهمية تعدد مصادر السلاح، الذى كان عاملاً مهماً للتفوق فى المعركة، وهنا جاء دور «المعهد» بتأهيل الضباط لتعليمهم اللغات وثقافات الدول التى سيتم إيفادهم إليها من مختلف الأسلحة والتخصصات إلى الدول الأجنبية، سواء للتدريب أو التعاقد على الأسلحة، وغيرها من الأنشطة التى تستدعى تأهيل الضباط المبعوثين قبل سفرهم التأهيل اللغوى المناسب، لتحقيق النتائج المرجوة من إيفادهم، ونستغل فائض قدراتنا فى تدريب المدنيين.

وهل لذلك دور فى نجاح القوات المختلفة المسافرة للتدريب على أسلحة حديثة فى إتقان مهامهم فى «أوقات قياسية» كما يتحدث الغرب عن رجال قواتنا المسلحة؟

- بالتأكيد؛ فرجال القوات المسلحة يقضون لدينا أوقاتاً قبل السفر فى المهام الخارجية للدراسة لفترة قد تصل لـ9 أشهر؛ لتعلم اللغات والثقافات المرتبطة بتلك البلدان قبل السفر إليها، خصوصاً لو كانت لغات غير شائعة لدينا فى التعليم، مثل الروسية، أو الصينية أو الكورية على سبيل المثال.

وكم عدد اللغات التى يُدرِّسها «المعهد» حالياً؟

- 16 لغة من مختلف اللغات الرئيسية والمهمة فى العالم، بداية من اللغة العربية لغير الناطقين بها سواء لغة عامية أو فصحى، واللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية، ولغات أخرى مثل اللغة «السواحيلية»، التى يتم التحدث بها فى دول أفريقية، ولغات أخرى مثل الروسية والصينية واليابانية والفارسية والعبرية وغيرها، ونحن بذلك أحد المعاهد المتفردة على مستوى العالم بتدريس هذا الكم الضخم من اللغات باحترافية تحت سقف واحد، وبأفضل مستوى من الجودة.

يرغب الكثير من المصريين فى تعلُّم اللغات، لكن قد يعيش البعض فى محافظات أخرى.. كيف تتغلبون على ذلك؟

- افتتحنا بالفعل أفرعاً للمعهد تغطى محافظات الجمهورية، عبر 7 أفرع للمعهد، وذلك فى كل من: الجيزة، داخل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، ومحافظات الإسكندرية والإسماعيلية والسويس ومرسى مطروح وأسيوط، وجميعها تستقبل الدارسين من العسكريين والمدنيين رغبة من القيادة العامة للقوات المسلحة فى نشر العلم ودعم أبناء الوطن وقدراتهم.

تُقدم عدد من الجامعات الأجنبية والمراكز دورات لتعليم اللغات.. ما أبرز ما يُميز معهد اللغات للقوات المسلحة مقارنة بها؟

- أولاً السعر لا يُقارن بالأسعار التى يقدمها غيرنا، وهذا لا يعنى أن مستوى الجودة أقل، ولكن أعلى مستويات الجودة، لكننا لا نحصل سوى على «التكلفة»، ولا نحقق أى ربح من دوراتنا، وذلك رغبة من القيادة العامة للقوات المسلحة فى المساهمة فى رفع الأعباء عن عاتق الأسر المصرية، كما أننا نقدم حجم ساعات دراسية غير موجود فى الخارج، والذى يصل حتى 60 ساعة فى المستوى الواحد، كما نوفر الكتب للدارسين بسعر مدعم يقل عن سعر المكتبات الخارجية، كما أن سعر الدورة ذاته أقل من باقى الجهات المدنية بنحو 60%.

المدني لا يحتاج للتسجيل في المعهد سوى «البطاقة»

وما الأوراق التى يحتاجها الشخص المدنى للدراسة داخل «المعهد»؟

- لا يحتاج أى مصرى أو مصرية سوى بطاقة الرقم القومى فقط للتسجيل فى «المعهد».

محاضرون من «بلد اللغة الأم»

ولماذا يقدم «المعهد» دورات فى «اللغة العربية» رغم أنها اللغة الأم فى مصر؟

- تلك الدورات يستفيد بها الملحقون العسكريون الأجانب، وأعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية الموجودة بمصر، وغيرهم من الأجانب الذين يريدون تعلُّم اللغة العربية، وذلك بعد التصديق على التحاقهم للدراسة فى «المعهد».

العميد محمد أحمد البابلي لـ«الوطن »: نتيح إمكانية تقديم الدورات في توقيتات تناسب مختلف الظروف

لكن البعض قد يوجد فى عمله لفترات طويلة.. هل توجد لديكم دورات غير الدورات الصباحية؟

- الحقيقة أننا نراعى هذا الأمر تماماً، حيث ننظم دورات بمواعيد تناسب جميع الظروف؛ فهناك دورات من 10 صباحاً حتى 2 مساءً، وأخرى من 3 مساءً حتى 7 مساءً، وأخرى من 7 حتى 11 مساءً، وهناك البعض الذى يطلب أن يدرس يوم الجمعة فقط.

ماذا عن التعليم «الأون لاين».. هل سيجد مكانه فى معهد اللغات للقوات المسلحة؟

- نحن بصدد تنفيذ تجربة للتعليم «الأون لاين» بالفعل، والأقرب سيتم التطبيق عبر «التعليم المختلط»، بحيث يجمع ما بين التعليم فى الواقع والتعليم «الأون لاين»، وذلك طبقاً لمستويات الدراسة المختلفة، وهى أمور تدرس، وسيتم الإعلان عن شكلها النهائى عقب الاستقرار عليها.

لا شروط خاصة لتعلُّم اللغة العبرية

وهل هناك اشتراطات أمنية أو متطلبات لدراسة اللغة العبرية لدى معهدكم؟

- لا توجد اشتراطات لدراستها؛ فمن يرد دراستها فهو مرحب به، ونجد الكثير من الطلاب الذين يدرسون اللغة العبرية فى كليات الآداب على سبيل المثال يدرسونها لدينا لتقوية أنفسهم بها.

وهل تدرسون تقديم دورات جديدة قريباً؟

- الحقيقة أننا بدأنا مؤخراً دورات فى تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة لأول مرة من فاقدى وضعاف النظر، كما تُدرَّس دورات ترجمة جديدة بشأن دبلومة تؤهل للعمل فى تعليم اللغة الإنجليزية، ودورة تصحيح الكتابة باللغة العربية، كما يفتح المعهد أبوابه لاستقبال طلبة كليات اللغات والترجمة للتدريب على أعمال الترجمة أثناء الإجازة الصيفية.

وهل هناك أنشطة للمعهد فى مجال الترجمة؟

- بالتأكيد، فنحن «العين الأمينة واللسان الطلق للقوات المسلحة»، فنحن نقوم بأعمال الترجمة التحريرية والفورية والتتبعية داخل القوات المسلحة فى جميع المحافل، عن طريق الضباط المترجمين الفوريين، الذين يبنون جسور التفاهم والترابط بين قادة القوات المسلحة ونظرائهم فى الدول الأخرى، كما يقومون بأعمال الترجمة فى مؤتمرات ومعارض دولية، فضلاً عن الأفلام والمواد المسموعة والمرئية التى تنتجها إدارة الشئون المعنوية، وهذا أمر مطلوب لإبراز أنشطة القوات المسلحة، وإرسال رسائل مهمة بشأن قوة وتطور قواتنا المسلحة الباسلة.

وهل هناك خدمات فى مجال الترجمة تُقدم للمجتمع المدنى؟

- تتم ترجمة الشهادات العلمية بجميع أنواعها من وإلى العربية وبكل اللغات، وترجمة الرسائل العلمية ومراجعتها وتدقيقها لغوياً، وترجمة الوثائق الشخصية وأوراق الاعتماد، وترجمة الكتب والأوراق البحثية، وترجمة العقود، علماً بأن جميع أعمال الترجمة الصادرة عن معهد اللغات معتمدة لدى الجهات المختلفة، كما أنها تُقدَّم بأسعار مخفضة فى إطار الخدمات التى تقدمها القوات المسلحة للمواطن.

دورات معهد اللغات

دورات اللغات العامة بإجمالى 16 لغة، ودورات على المحادثة، ودورات لاجتياز اختبارى «التويفل»، و«الآيلتس»، ودورات التأهيل لشهادات «ديليف»، و«دالف»، ودورات صغار السن للأطفال تحت 12 سنة، ودورات الحصول على دبلوم تأهيل معلمى اللغات، ويعطى «المعهد» شهادة إعداد معلمى اللغات، وشهادات إنهاء الدراسة بالمستويات المختلفة فى جميع اللغات التى تُدرَّس فيه، واختبار شهادة الدبلومة الدولية الإيطالية، واختبار شهادة الدبلومة الدولية الإسبانية.

تحديث شامل للمعهد: دورات تأسيسية فى «الإنجليزية» من سن 8 سنوات

يشهد معهد اللغات للقوات المسلحة، التابع لهيئة تدريب القوات المسلحة، مرحلة تحديث شامل تجرى وفق توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، لمواكبة أحدث وسائل التطور التكنولوجى فى التعليم، وهو التطوير الذى يستهدف الوصول لمرحلة «الميكنة الكاملة»، بداية من وصول الدارس ودخوله بـ«كارت إلكترونى»، وصولاً للتعليم بواسطة أحدث الأجهزة الإلكترونية الممزوجة بـ«السبورة»، فضلاً عن تطوير المبانى لتكون على أحدث المعايير العالمية، سواء فى الجوانب التعليمية أو الإنشائية.

«الوطن» زارت «معهد اللغات»، للوقوف على خطة التطوير والتحديث التى تجرى فى «المعهد»، والتى تظهر بعد دخوله؛ ففى طريقنا إلى مكتب مدير المعهد فى بداية الزيارة، تشاهد فى منطقة جانبية، لا تعيق حركة المرور من العسكريين والمدنيين الدارسين بالمعهد، وجود مستلزمات التطوير الإنشائية، مثل الرمال وبعض مواد البناء، والتى تستخدم فى تطوير «معهد اللغات» على كل الأصعدة، وتفقدنا عدداً من الفصول الدراسية والتعليمية التى يضمها «المعهد» فى مقره الموجود فى منطقة كوبرى القبة بالقرب من مقر الكلية الفنية العسكرية، والتى بدأت من أماكن التقديم على «الكورسات»، والتى يتقدم فيها المواطن بطلب الالتحاق بالدورة التى يختارها، من بين 16 لغة أساسية تُقدم دورات فيها، ثم يذهب إلى معامل اختبار «تحديد المستوى» فى اللغة التى يستهدفها.

وعقب الدخول إلى «معمل اختبار تحديد المستوى»، يجد الدارس نفسه أمام جهاز كمبيوتر؛ حيث يجرى اختبار تحديد المستوى إلكترونياً بالكامل، بحيث يجيب الدارس على الاختبار، وعقب تحديد مستواه تظهر نتيجته، ليتم حجز الدورة التى سيلتحق بها، عقب انتهاء الدورات القائمة بالفعل حالياً.

ويوجد لدى «المعهد» عدد من القاعات المناسبة لتنظيم «مباريات لغوية»، وفيها يلتقى الطلاب الدارسون للغة مع خبير متخصص فى شئونها، وأحياناً كثيرة يكون من «البلد الأم المتحدثة بتلك اللغة»، ثم صعدنا إلى الفصول التعليمية التى يضمها.

عضو هيئة تدريس: نعمل وفقاً للمعايير الأوروبية

وتؤكد عضو هيئة تدريس اللغة الإنجليزية، أن «المعهد» يستقبل الدارسين من مختلف الأعمار، حتى الأطفال اعتباراً من عمر 8 سنوات حتى 12 سنة فيما يُعرف بـ«مرحلة التأسيس للغة الإنجليزية»، وتكون دورات تُسمى «جونيور»، وذلك حال رغبة أولياء الأمور فى تقوية مستوى اللغة الإنجليزية لدى أبنائهم، موضحة أن نظام التدريس فى المعهد يتم وفق «المعيار الأوروبى الموحد» للتدريس، وهو أحدث وأفضل نموذج لتدريس اللغات على مستوى العالم.

دارسون بالمعهد: مستوى الدراسة متميز

ويقول طالب فى السنة الثانية من كلية الألسن بجامعة عين شمس، إن زملاءه فى الجامعة درسوا فى المعهد وأشادوا بالمستوى الذى وصفوه بـ«المتميز»، ليقدم ليجرب ويجد أداء جيداً جداً، مضيفاً: «قبل ما آخد الكورسات ساعات فى محاضرات الجامعة ماكنتش بابقى فاهم الكلام.. دلوقتى مستوايا اتحسن جداً».

ويضيف أن أغلب المدرسين فى معهد اللغات يكونون من صغار السن، ويتعاملون مع الدارس على أنه «صديق»، لافتاً إلى أنه سعيد بتلك التجربة، التى سيستمر فيها حتى يتقن اللغة الإسبانية التى يدرسها تماماً.