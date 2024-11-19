محافظ البحيرة تغير مدير مدرسة «أم المؤمنين» خلال جولة مفاجئة

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في جولة مفاجئة عددًا من المدارس، كان من بينها مدرسة منشأة مهنا الابتدائية التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية، التي تعمل بنظام الفترتين، حيث تستقبل 491 تلميذًا في الفترة الصباحية و522 تلميذًا في الفترة المسائية.

جولة مفاجئة لمحافظ البحيرة في عدد من المدارس

وتابعت محافظ البحيرة سير العملية التعليمية وأعمال النظافة داخل الفصول وكافة المرافق، إلى جانب مراجعة أعمال الإضاءة، والاطلاع على كراسات التحضير. كما تابعت آلية شرح الدروس ومدى تحصيل الطلاب ومستوى أدائهم.

والتقت «عازر» خلال جولتها بشوارع قرية منشأة مهنا، بعدد من المواطنين، واستمتعت إلى شكواهم، ووجهت بضرورة إيجاد حلول فورية للمشكلات التي تم طرحها، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم.

ثم توجهت الدكتورة المحافظ لمركز بدر وتفقدت مدرسة أم المؤمنين الابتدائية، وتابعت انتظام العملية التعليمية، داخل الفصول، ومراجعة محتوى الدروس والشرح المقدم للطلاب خلال اليوم الدراسي بمختلف المواد الدراسية.

تغيير مدير مدرسة أم المؤمنين لرصد مخالفات

وقررت «عازر» تغيير مديرة مدرسة أم المؤمنين، بعد رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بمستوى النظافة والانضباط داخل المدرسة، كما وجهت الإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم بمراجعة أوضاع المدرسة بشكل شامل لضمان تحسين الأداء والانضباط.

واختتمت المحافظ جولتها بتفقد مدرسة الشهيد إسلام ناصر جابر للتعليم الأساسي بقرية صلاح الدين بمركز بدر، التي تعمل بنظام الفترتين، وتضم 43 فصلًا بإجمالي 1955 تلميذًا. وخلال الزيارة، تابعت سير العملية التعليمية، مؤكدة على أهمية تطبيق الإجراءات التي تسهم في تحسين مستوى العملية التعليمية بمختلف مراحلها.

يذكر أن الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تواصل جهودها المكثفة منذ انطلاق العام الدراسي من خلال الجولات المفاجئة لتقييم الأداء وضمان انتظام العملية التعليمية وسير العمل بكفاءة.