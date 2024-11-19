وزير الاستثمار يلتقي بقيادات استثمارية لتعزيز فرص التعاون العربي في إنتاج زيوت الطعام

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بكريم حسن المدير التنفيذي لشركة أفكو الإماراتية التي تعمل في مجال إنتاج وتكرير زيت الطعام والصابون، لبحث توسيع الشركة لأنشطتها ومشروعاتها المستقبلية في مصر، وذلك في إطار توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العاملة في مصر بتوسيع مشروعاتها الاستثمارية.

وأكد «الخطيب»، حرص الحكومة المصرية على توفير كافة أوجه الدعم للشركة الإماراتية لتوسيع مشروعاتها وضخ مزيد من الاستثمارات والتنوع في تصنيع وإنتاج منتجات مختلفة أخرى، وإزالة كل التحديات التي تحول دون ذلك، مشيرا إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية

وأضاف «الخطيب»، أن الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية، وتقليل فترة الإفراج الجمركي للمنتجات والبضائع، وخفيف الأعباء الضريبية، والتي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلى مصر تسعى لتصبح مركزا إقليميا للتصدير، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز جاذب للاستثمار، وتنافسية في مجال التجارة الخارجية.

وفي السياق ذاته، أوضح المدير التنفيذي لشركة أفكو الإماراتية، أن الشركة تخطط لتوسيع مشروعاتها في مصر، لما تتميز به فرص استثمارية جاذبة، مضيفا أن الشركة لديها مشروعات في 50 دولة حول العالم، وتعمل في السوق المصري منذ عام 1999، وهي رائدة في مجال إنتاج وتكرير زيت الطعام والسمن الطبيعي والصابون.

وأوضح المدير التنفيذي لافكو، أن الشركة ترغب في تنويع نشاطها من خلال إنتاج المواد الغذائية بهدف التصدير، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك مصنعين بالمنطقة الصناعية بمحافظة السويس، المصنع الأول يقع على مساحة 175 ألف متر مربع، ومتخصص في إنتاج الزيوت والدهون، بإجمالي إنتاجية 360 ألف طن سنويا.

وأضاف أن المصنع الثاني يقع على مساحة 20 ألف متر مربع، ومتخصص في إنتاج منتجات العناية الشخصية، بإجمالي إنتاجية 160 ألف طن سنويا.

استثمارات الشركة في مصر

وأشار إلى أن استثمارات الشركة في مصر تبلغ 6 مليارات جنيه، ويقدر إجمالي صادراتها 647 مليون جنيه خلال الفترة 2023-2024، منوها إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى 18 دولة حول العالم، وتوفر عدد من فرص العمل للعمالة المحلية.