«الجمارك» تحبط محاولة تهريب مخدرات في مطار الأقصر

نجحت سلطات جمارك مطار الأقصر الدولى برئاسه محمد متولي محمود مدير عام الادارة العامة لجمارك الأقصر والفروع فى ضبط كمية من المخدرات بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

تهريب كمية من المخدرات

وفتش رجال الإدارة الأولي تفتيش الركاب بقيادة محمود عمر توفيق مدير الإدارة بضبط محاولة تهريب المخدرات وذلك أثناء وصول مسافر فرنسي الجنسية قادم من فرنسا، وأسفر تفتيش حقائبه عن اكتشاف كمية من المخدرة مخبأة بطريقة احترافية داخل حقائب المسافر.

تحرير محضر الضبط الجمركي

وتم الضبط بواسطة محمد عبد الحميد على مأمور اللجنة الجمركية، وتم تحرير محضر الضبط الجمركى رقم 3 لسنة 2024، وأحيل الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وبالتعاون مع رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام.